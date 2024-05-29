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Чтобы не потеряла вкус, витамины и форму — как заморозить клубнику на зиму

29 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно заморозить клубнику на зиму — важные правила и советы
Замороженная клубника. Фото: marthastewart.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

В теплое время года важно заготовить на зиму свежую клубнику. Самый доступный для домашних условий способ — замораживание ягод в холодильнике.

Как правильно сохранить клубнику на зиму |

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Подготовка ягоды

  • Возьмите твердые хорошо созревшие ягоды.
  • Промойте клубнику под проточной водой.
  • Хвостики обрывать пока не нужно.
  • Хорошо просушите клубнику на чистом полотенце в течение 1,5 часа.

 

Чтобы не потеряла вкус, витамины и форму - как заморозить клубнику на зиму - фото 1
Фото: thespruceeats.com

Предзамораживание

Перед тем как заморозить клубнику в морозильной камере, ее нужно закалить холодом, чтобы продлить срок хранения ягод.

Клубника, сразу помещенная в морозилку, сохраняется 6 месяцев, а предварительно закаленная — 10-12 месяцев.

  • Сложите промытую и просушенную ягоду в сухой контейнер.
  • Поместите в холодильник на два часа.

Замораживание

  • Переместите ягоды в морозилку в том же контейнере.
  • Оставьте на шесть часов.
  • Освободите клубнику от хвостиков.
  • Сложите в пакеты для хранения.
  • Оставьте ягоду в морозной камере.

Ранее мы писали, когда и как еще можно посадить клубнику в 2024 году. Также рассказывали, как правильно отмыть ягоды от паразитов, бактерий и остатков пестицидов.

лайфхаки
ягоды
советы
клубника
заморозка ягод

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