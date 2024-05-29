Как правильно заморозить клубнику на зиму — важные правила и советы

Замороженная клубника. Фото: marthastewart.com

В теплое время года важно заготовить на зиму свежую клубнику. Самый доступный для домашних условий способ — замораживание ягод в холодильнике.

Как правильно сохранить клубнику на зиму |

Читайте также:

Подготовка ягоды

Возьмите твердые хорошо созревшие ягоды.

Промойте клубнику под проточной водой.

Хвостики обрывать пока не нужно.

Хорошо просушите клубнику на чистом полотенце в течение 1,5 часа.

Фото: thespruceeats.com

Предзамораживание

Перед тем как заморозить клубнику в морозильной камере, ее нужно закалить холодом, чтобы продлить срок хранения ягод.

Клубника, сразу помещенная в морозилку, сохраняется 6 месяцев, а предварительно закаленная — 10-12 месяцев.

Сложите промытую и просушенную ягоду в сухой контейнер.

Поместите в холодильник на два часа.

Замораживание

Переместите ягоды в морозилку в том же контейнере.

Оставьте на шесть часов.

Освободите клубнику от хвостиков.

Сложите в пакеты для хранения.

Оставьте ягоду в морозной камере.

Ранее мы писали, когда и как еще можно посадить клубнику в 2024 году. Также рассказывали, как правильно отмыть ягоды от паразитов, бактерий и остатков пестицидов.