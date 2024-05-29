Как правильно заморозить клубнику на зиму — важные правила и советы

Чтобы не потеряла вкус, витамины и форму — как заморозить клубнику на зиму
29 мая 2024 06:40
Замороженная клубника. Фото: marthastewart.com
В теплое время года важно заготовить на зиму свежую клубнику. Самый доступный для домашних условий способ — замораживание ягод в холодильнике.
Как правильно сохранить клубнику на зиму |
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Подготовка ягоды
- Возьмите твердые хорошо созревшие ягоды.
- Промойте клубнику под проточной водой.
- Хвостики обрывать пока не нужно.
- Хорошо просушите клубнику на чистом полотенце в течение 1,5 часа.
Предзамораживание
Перед тем как заморозить клубнику в морозильной камере, ее нужно закалить холодом, чтобы продлить срок хранения ягод.
Клубника, сразу помещенная в морозилку, сохраняется 6 месяцев, а предварительно закаленная — 10-12 месяцев.
- Сложите промытую и просушенную ягоду в сухой контейнер.
- Поместите в холодильник на два часа.
Замораживание
- Переместите ягоды в морозилку в том же контейнере.
- Оставьте на шесть часов.
- Освободите клубнику от хвостиков.
- Сложите в пакеты для хранения.
- Оставьте ягоду в морозной камере.
Ранее мы писали, когда и как еще можно посадить клубнику в 2024 году. Также рассказывали, как правильно отмыть ягоды от паразитов, бактерий и остатков пестицидов.
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