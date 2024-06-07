Как правильно поливать клубнику на огороде — как часто это нужно делать

Как правильно поливать клубнику, чтобы собрать самые сладкие ягоды — советы
Клубника — это одна из самых любимых многими сезонных культур в летнее время года, выращивание которой доставляет настоящее удовольствие. Но чтобы вырастить сладкую и крупную ягоду на огороде, нужно понимать главные принципы ее полива.
Новини.LIVE делится советами по выращиванию клубники.
Основные правила полива клубники
Как часто стоит поливать клубнику
Периодичность полива этой ягодной культуры зависит от нескольких факторов, в частности от:
- Условий климата
- Типа почвы
- Стадии роста растения
Суглинки нуждаются в большем объеме воды, чем песчаные почвы. Чтобы обеспечить необходимый доступ кислорода к корневой системе клубники, следует разрыхлить почву и удалить сорняки. Обычно опытные дачники поливают один квадратный метр десятью литрами воды.
Это поможет корням клубники получить нужный уровень влаги, а почве — не пересыхать.
Как правильно поливать клубнику
Следует понимать, что необходимо замульчировать грядки, чтобы обеспечить необходимое количество влаги в почве, не дать сорнякам расти и снизить риск того, что ягоды могут повредиться, когда начнут контактировать с почвой.
Если на улице очень жарко или постоянно льют дожди, следует защитить клубнику пленкой, чтобы растение не пострадало. Она поможет культуре удерживать нужный уровень влаги и защитит ее от негативного воздействия извне.
Чтобы тщательно увлажнить клубнику на огороде, воспользуйтесь системами капельного полива, чтобы вода попала непосредственно в корни этой культуры. Преимуществами этого способа являются:
- Экономия воды
- Равномерное увлажнение почвы
Напомним, мы писали о том, для чего добавлять дрожжи в клубнику во время выращивания.
Раньше мы рассказывали о том, как правильно нужно обрезать клубнику в летний сезон.
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