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Как правильно поливать клубнику, чтобы собрать самые сладкие ягоды — советы

7 июня 2024 21:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно поливать клубнику на огороде — как часто это нужно делать
Дачник, поливающий клубнику на огороде. Фото: Gardening Know How
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Клубника — это одна из самых любимых многими сезонных культур в летнее время года, выращивание которой доставляет настоящее удовольствие. Но чтобы вырастить сладкую и крупную ягоду на огороде, нужно понимать главные принципы ее полива.

Новини.LIVE делится советами по выращиванию клубники.

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Основные правила полива клубники

Как часто стоит поливать клубнику

Периодичность полива этой ягодной культуры зависит от нескольких факторов, в частности от:

  • Условий климата
  • Типа почвы
  • Стадии роста растения

Суглинки нуждаются в большем объеме воды, чем песчаные почвы. Чтобы обеспечить необходимый доступ кислорода к корневой системе клубники, следует разрыхлить почву и удалить сорняки. Обычно опытные дачники поливают один квадратный метр десятью литрами воды.

Это поможет корням клубники получить нужный уровень влаги, а почве — не пересыхать.

Человек, поливающий клубнику
Человек, который поливает клубнику. Фото: Freepik

Как правильно поливать клубнику

Следует понимать, что необходимо замульчировать грядки, чтобы обеспечить необходимое количество влаги в почве, не дать сорнякам расти и снизить риск того, что ягоды могут повредиться, когда начнут контактировать с почвой.

Если на улице очень жарко или постоянно льют дожди, следует защитить клубнику пленкой, чтобы растение не пострадало. Она поможет культуре удерживать нужный уровень влаги и защитит ее от негативного воздействия извне.

Выращивание клубники на огороде под пленкой.
Выращивание клубники на огороде под пленкой. Фото: Pinterest

Чтобы тщательно увлажнить клубнику на огороде, воспользуйтесь системами капельного полива, чтобы вода попала непосредственно в корни этой культуры. Преимуществами этого способа являются:

  • Экономия воды
  • Равномерное увлажнение почвы

Напомним, мы писали о том, для чего добавлять дрожжи в клубнику во время выращивания.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно нужно обрезать клубнику в летний сезон.

Также мы сообщали о том, как правильно заморозить клубнику на зиму.

полив
клубника
ягоды
огород

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