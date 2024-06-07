Как правильно поливать клубнику на огороде — как часто это нужно делать

Дачник, поливающий клубнику на огороде. Фото: Gardening Know How

Клубника — это одна из самых любимых многими сезонных культур в летнее время года, выращивание которой доставляет настоящее удовольствие. Но чтобы вырастить сладкую и крупную ягоду на огороде, нужно понимать главные принципы ее полива.

Новини.LIVE делится советами по выращиванию клубники.

Читайте также:

Основные правила полива клубники

Как часто стоит поливать клубнику

Периодичность полива этой ягодной культуры зависит от нескольких факторов, в частности от:

Условий климата

Типа почвы

Стадии роста растения

Суглинки нуждаются в большем объеме воды, чем песчаные почвы. Чтобы обеспечить необходимый доступ кислорода к корневой системе клубники, следует разрыхлить почву и удалить сорняки. Обычно опытные дачники поливают один квадратный метр десятью литрами воды.

Это поможет корням клубники получить нужный уровень влаги, а почве — не пересыхать.

Человек, который поливает клубнику. Фото: Freepik

Как правильно поливать клубнику

Следует понимать, что необходимо замульчировать грядки, чтобы обеспечить необходимое количество влаги в почве, не дать сорнякам расти и снизить риск того, что ягоды могут повредиться, когда начнут контактировать с почвой.

Если на улице очень жарко или постоянно льют дожди, следует защитить клубнику пленкой, чтобы растение не пострадало. Она поможет культуре удерживать нужный уровень влаги и защитит ее от негативного воздействия извне.

Выращивание клубники на огороде под пленкой. Фото: Pinterest

Чтобы тщательно увлажнить клубнику на огороде, воспользуйтесь системами капельного полива, чтобы вода попала непосредственно в корни этой культуры. Преимуществами этого способа являются:

Экономия воды

Равномерное увлажнение почвы

Напомним, мы писали о том, для чего добавлять дрожжи в клубнику во время выращивания.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно нужно обрезать клубнику в летний сезон.

Также мы сообщали о том, как правильно заморозить клубнику на зиму.