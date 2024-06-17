Йошта — що треба знати про ягоду-гібрид, який має смак та чому вона дуже корисна

Жінка збирає ягоду йошту у саду. Фото: freepik.com

Йошта — незвичайна ягода, а гібрид смородини та аґрусу. В Україні з цим суперфудом знайомі далеко не всі, а дарма. Вона відзначається не лише особливим смаком, але й високим вмістом вітамінів та антиоксидантів.

Новини.LIVE розповідає, що треба знати про йошту, який має смак ягода та кому її треба їсти обов'язково.

Читайте також:

Коли сезон йошти в Україні

В Україні, як правило, йошта достигає з середини липня. Сезон збору врожаю триває близько місяця. Тому запастися вітамінами необхідно встигнути до середини-кінця серпня.

Який вигляд та смак має йошта

Гібрид має свої особливості та взяв від своїх "батьків" найкраще. Так, кущі йошти не мають колючок, ягоди нагадують чорну смородину тільки значно більші, достигаючи набувають глибокого фіолетового кольору. Листя рослини подібне до аґрусу, але теж більших розмірів.

Звичайно, смак ягід відрізняється залежно від сорту умов та технології вирощування. Характерним для йошти є кисло-солодкий смак з легким терпкуватим або мускатним посмаком. Цікаво, що на відміну від смородини ягоди йошти практично не пахнуть.

Ягоди йошти на кущі. Фото: pixabay.com

Які корисні речовини містить йошта

Ці великі соковиті ягоди наповнені вітамінами, антиоксидантами та корисними речовинами. У їх складі присутні:

поліфеноли (категорія корисних сполук, які природно містяться в рослинах);

поліфеноли (категорія корисних сполук, які природно містяться в рослинах); флавоноїди (речовини, що допомагають захищати клітини організму від пошкоджень);

флавоноїди (речовини, що допомагають захищати клітини організму від пошкоджень); фітонциди ( природні хімічні сполуки, які мають антибактеріальні, антивірусні та антигрибкові властивості);

природні хімічні сполуки, які мають антибактеріальні, антивірусні та антигрибкові властивості); залізо;

калій;

мідь;

йод;

вітамін С;

вітамін Р;

A;

A; E;

K тощо.

Ягоди йошти на кущі. Фото: google.com

Які корисні властивості має йошта та кому слід їсти цю ягоду

Оскільки йошта як і смородина містить у своєму складі велику кількість вітаміну С, то ягода здатна підвищити імунітет, а також буде дуже корисною добавкою під час лікування застудних захворювань.

Ягода здатна нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту, запобігаючи розвитку різних розладів кишківника. Оскільки в складі йошти дуже низька кількість цукру, то її можна вживати діабетикам та людям, які дотримуються дієти. Окрім того, цей суперфуд стимулює обмін речовин, тож допоможе у боротьбі із зайвими кілограмами.

Та найбільшу користь йошта принесе людям, які мають серцево-судинні захворювання, особливо підвищений тиск. Ягода відіграє важливу роль в очищенні крові від шлаків, токсинів та інших шкідливих речовин.

Раніше ми писали, що названо найкориснішу літню ягоду, що виводить токсини та зміцнює імунітет.

Нагадаємо, ми розповідали, що таке їстівна жимолость, яка вона на смак та чому дуже корисна для організму.

Також радимо дізнатися, як заморозити полуницю на зиму, щоб не втратила смак, вітаміни та форму.