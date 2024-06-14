Яка літня ягода найкорисніша для організму людини — поради лікарів

Названо найкориснішу літню ягоду — виводить токсини та зміцнює імунітет
Кожна літня ягода по своєму корисна та безсумнівно збагачує наш організм вітамінами, мінералами, антиоксидантами та іншими важливими для здоров'я речовинами. Проте, є одна, яка особливо виділяється з-поміж інших.
Яку ягоду можна нагородити званням найкориснішої та що вона здатна зробити для нашого організму, розповідаємо далі в матеріалі.
Королева ягід за користю — хто вона
Як пише портал Healthline, першість з користі займає чорна смородина. Для України це доволі поширена ягода, її часто вирощують дачники та садівники на своїх присадибних ділянках.
Причому користь приносять не тільки ягоди, а й листки, які можна використовувати у консервації або сушити для чаю.
Які корисні речовини містить чорна смородина
У складі чорної смородини присутні:
- антоціани (антиоксиданти, що надають ягоді червоні або фіолетові відтінки);
- поліфенольні речовини (категорія корисних сполук, які природно містяться в рослинах);
- різні види антиоксидантів (вдвічі більше ніж у чорниці);
- гамма-ліноленова кислота (GLA — є важливим членом сімейства омега-6 поліненасичених жирних кислот);
- фолієва кислота;
- дубильні речовини;
- каротин;
- ефірні олії;
- вітамін С у великій кількості;
- вітамін K;
- вітамін Е;
- вітамін Р;
- А;
- Б-5;
- Б-6;
- Б-1 та інші корисні речовини.
Чим корисне вживання чорної смородини
Ця смачна літня ягода має безліч позитивних ефектів на організм, зокрема:
- активує обмін речовин;
- зміцнює імунітет;
- зміцнює зуби та кістки;
- виводить токсини з організму;
- тонізує організм;
- знижує очний тиск при глаукомі;
- усуває втому очей;
- здатна прибрати сухість і свербіж шкіри;
- є профілактикою цукрового діабету;
- позитивно позначається на роботі серця;
- знижує артеріальний тиск.
Як стверджують медики, значний обсяг фолієвої кислоти в цій ягоді допомагає зменшити вплив радіації на людський організм і виводить з нього свинець, ртуть, токсини та кобальт. Особливо позитивно з такою функцією справляється відвар, виготовлений із сушених ягід.
Листя чорної смородини також мають низку властивостей, зокрема:
- протимікробні;
- протизапальні;
- противірусні;
- антитоксичні;
- антисептичні;
- протиракові.
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