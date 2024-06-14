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Названо найкориснішу літню ягоду — виводить токсини та зміцнює імунітет

14 червня 2024 06:52
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Яка літня ягода найкорисніша для організму людини — поради лікарів
Молода дівчина їсть ягоди. Фото: depositphotos.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Кожна літня ягода по своєму корисна та безсумнівно збагачує наш організм вітамінами, мінералами, антиоксидантами та іншими важливими для здоров'я речовинами. Проте, є одна, яка особливо виділяється з-поміж інших.  

Яку ягоду можна нагородити званням найкориснішої та що вона здатна зробити для нашого організму, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Як пише портал Healthline, першість з користі займає чорна смородина. Для України це доволі поширена ягода, її часто вирощують дачники та садівники на своїх присадибних ділянках. 

Причому користь приносять не тільки ягоди, а й листки, які можна використовувати у консервації або сушити для чаю. 

Які корисні речовини містить чорна смородина 

У складі чорної смородини присутні:

  • антоціани (антиоксиданти, що надають ягоді червоні або фіолетові відтінки);
  • поліфенольні речовини (категорія корисних сполук, які природно містяться в рослинах);
  • різні види антиоксидантів (вдвічі більше ніж у чорниці);
  • гамма-ліноленова кислота (GLA — є важливим членом сімейства омега-6 поліненасичених жирних кислот);
  • фолієва кислота;
  • дубильні речовини;
  • каротин;
  • ефірні олії;
  • вітамін С у великій кількості;
  • вітамін K;
  • вітамін Е;
  • вітамін Р;
  • А;
  • Б-5;
  • Б-6;
  • Б-1 та інші корисні речовини. 

 

Які корисні речовини містить чорна смородина
Ягоди чорної смородини. Фото: google.com

Чим корисне вживання чорної смородини

Ця смачна літня ягода має безліч позитивних ефектів на організм, зокрема:

  • активує обмін речовин;
  • зміцнює імунітет;
  • зміцнює зуби та кістки;
  • виводить токсини з організму;
  • тонізує організм;
  • знижує очний тиск при глаукомі;
  • усуває втому очей;
  • здатна прибрати сухість і свербіж шкіри;
  • є профілактикою цукрового діабету;
  • позитивно позначається на роботі серця;
  • знижує артеріальний тиск.

Як стверджують медики, значний обсяг фолієвої кислоти в цій ягоді допомагає зменшити вплив радіації на людський організм і виводить з нього свинець, ртуть, токсини та кобальт. Особливо позитивно з такою функцією справляється відвар, виготовлений із сушених ягід.

 

Чим корисне вживання чорної смородини
Ягоди чорної смородини. Фото: Midjourney

Листя чорної смородини також мають низку властивостей, зокрема:

  • протимікробні;
  • протизапальні;
  • противірусні;
  • антитоксичні;
  • антисептичні;
  • протиракові.

 

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ягоди
користь
смородина
поради
здоров'я

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