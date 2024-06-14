Яка літня ягода найкорисніша для організму людини — поради лікарів

Молода дівчина їсть ягоди. Фото: depositphotos.com

Кожна літня ягода по своєму корисна та безсумнівно збагачує наш організм вітамінами, мінералами, антиоксидантами та іншими важливими для здоров'я речовинами. Проте, є одна, яка особливо виділяється з-поміж інших.

Яку ягоду можна нагородити званням найкориснішої та що вона здатна зробити для нашого організму, розповідаємо далі в матеріалі.

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Як пише портал Healthline, першість з користі займає чорна смородина. Для України це доволі поширена ягода, її часто вирощують дачники та садівники на своїх присадибних ділянках.

Причому користь приносять не тільки ягоди, а й листки, які можна використовувати у консервації або сушити для чаю.

Які корисні речовини містить чорна смородина

У складі чорної смородини присутні:

антоціани (антиоксиданти, що надають ягоді червоні або фіолетові відтінки);

червоні або фіолетові відтінки); поліфенольні речовини ( категорія корисних сполук, які природно містяться в рослинах);

категорія корисних сполук, які природно містяться в рослинах); різні види антиоксидантів (вдвічі більше ніж у чорниці);

гамма-ліноленова кислота (GLA — є важливим членом сімейства омега-6 поліненасичених жирних кислот);

є важливим членом сімейства омега-6 поліненасичених жирних кислот); фолієва кислота;

дубильні речовини;

каротин;

ефірні олії;

вітамін С у великій кількості;

вітамін K;

вітамін Е;

вітамін Р;

А;

Б-5;

Б-6;

Б-1 та інші корисні речовини.

Ягоди чорної смородини. Фото: google.com

Чим корисне вживання чорної смородини

Ця смачна літня ягода має безліч позитивних ефектів на організм, зокрема:

активує обмін речовин;

зміцнює імунітет;

зміцнює зуби та кістки;

виводить токсини з організму;

тонізує організм;

знижує очний тиск при глаукомі;

усуває втому очей;

здатна прибрати сухість і свербіж шкіри;

є профілактикою цукрового діабету;

позитивно позначається на роботі серця;

знижує артеріальний тиск.

Як стверджують медики, значний обсяг фолієвої кислоти в цій ягоді допомагає зменшити вплив радіації на людський організм і виводить з нього свинець, ртуть, токсини та кобальт. Особливо позитивно з такою функцією справляється відвар, виготовлений із сушених ягід.

Ягоди чорної смородини. Фото: Midjourney

Листя чорної смородини також мають низку властивостей, зокрема:

протимікробні;

протизапальні;

противірусні;

антитоксичні;

антисептичні;

протиракові.

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