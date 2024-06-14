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Названа самая полезная летняя ягода — выводит токсины и укрепляет иммунитет

14 июня 2024 06:52
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какая летняя ягода самая полезная для организма человека — советы врачей
Молодая девушка ест ягоды. Фото: depositphotos.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Каждая летняя ягода по-своему полезна и несомненно обогащает наш организм витаминами, минералами, антиоксидантами и другими важными для здоровья веществами. Однако есть одна, особенно выделяющаяся из числа других.

Какую ягоду можно наградить званием самой полезной и что она способна сделать для нашего организма, рассказываем в материале.

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Как пишет портал Healthline, первенство по пользе занимает черная смородина. Для Украины это довольно распространенная ягода, ее часто выращивают дачники и садоводы на своих приусадебных участках.

Причем пользу приносят не только ягоды, но и листья, которые можно использовать в консервации или сушить для чая.

Какие полезные вещества содержит черная смородина

В составе черной смородины присутствуют:

  • антоцианы (антиоксиданты, придающие ягоде красные или фиолетовые оттенки);
  • полифенольные вещества (категория полезных соединений, естественно содержащихся в растениях);
  • разные виды антиоксидантов (вдвое больше чем у черники);
  • гамма-линоленовая кислота (GLA — является важным членом семейства омега-6 полиненасыщенных жирных кислот);
  • фолиевая кислота;
  • дубильные вещества;
  • каротин;
  • эфирные масла;
  • витамин С в большом количестве;
  • витамин K;
  • витамин Е;
  • витамин Р;
  • А;
  • Б-5;
  • Б-6;
  • Б-1 и другие полезные вещества.

 

Какие полезные вещества содержит черная смородина
Ягоды черной смородины. Фото: google.com

Чем полезно употребление черной смородины

Эта вкусная летняя ягода имеет множество положительных эффектов на организм, в частности:

  • активирует обмен веществ;
  • укрепляет иммунитет;
  • укрепляет зубы и кости;
  • выводит токсины из организма;
  • тонизирует организм;
  • снижает глазное давление при глаукоме;
  • устраняет усталость глаз;
  • способна убрать сухость и кожный зуд;
  • является профилактикой сахарного диабета;
  • положительно сказывается на работе сердца;
  • снижает артериальное давление.

Как утверждают медики, значительный объем фолиевой кислоты в этой ягоде помогает снизить влияние радиации на человеческий организм и выводит из него свинец, ртуть, токсины и кобальт. Особенно положительно с такой функцией справляется отвар, сделанный из сушеных ягод.

 

Чем полезно употребление черной смородины
Ягоды черной смородины. Фото: Midjourney

Листья черной смородины также обладают рядом свойств, в частности:

  • противомикробные;
  • противовоспалительные;
  • противовирусные;
  • антитоксические;
  • антисептические;
  • противораковые.

 

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Также советуем узнать, чем лучше завтракать летом, чтобы хорошо переносить жару.

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