Какая летняя ягода самая полезная для организма человека — советы врачей

Молодая девушка ест ягоды. Фото: depositphotos.com

Каждая летняя ягода по-своему полезна и несомненно обогащает наш организм витаминами, минералами, антиоксидантами и другими важными для здоровья веществами. Однако есть одна, особенно выделяющаяся из числа других.

Какую ягоду можно наградить званием самой полезной и что она способна сделать для нашего организма, рассказываем в материале.

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Как пишет портал Healthline, первенство по пользе занимает черная смородина. Для Украины это довольно распространенная ягода, ее часто выращивают дачники и садоводы на своих приусадебных участках.

Причем пользу приносят не только ягоды, но и листья, которые можно использовать в консервации или сушить для чая.

Какие полезные вещества содержит черная смородина

В составе черной смородины присутствуют:

антоцианы (антиоксиданты, придающие ягоде красные или фиолетовые оттенки);

красные или фиолетовые оттенки); полифенольные вещества (категория полезных соединений, естественно содержащихся в растениях);

разные виды антиоксидантов (вдвое больше чем у черники);

гамма-линоленовая кислота (GLA — является важным членом семейства омега-6 полиненасыщенных жирных кислот);

— является важным членом семейства омега-6 полиненасыщенных жирных кислот); фолиевая кислота;

дубильные вещества;

каротин;

эфирные масла;

витамин С в большом количестве;

витамин K;

витамин Е;

витамин Р;

А;

Б-5;

Б-6;

Б-1 и другие полезные вещества.

Ягоды черной смородины. Фото: google.com

Чем полезно употребление черной смородины

Эта вкусная летняя ягода имеет множество положительных эффектов на организм, в частности:

активирует обмен веществ;

укрепляет иммунитет;

укрепляет зубы и кости;

выводит токсины из организма;

тонизирует организм;

снижает глазное давление при глаукоме;

устраняет усталость глаз;

способна убрать сухость и кожный зуд;

является профилактикой сахарного диабета;

положительно сказывается на работе сердца;

снижает артериальное давление.

Как утверждают медики, значительный объем фолиевой кислоты в этой ягоде помогает снизить влияние радиации на человеческий организм и выводит из него свинец, ртуть, токсины и кобальт. Особенно положительно с такой функцией справляется отвар, сделанный из сушеных ягод.

Ягоды черной смородины. Фото: Midjourney

Листья черной смородины также обладают рядом свойств, в частности:

противомикробные;

противовоспалительные;

противовирусные;

антитоксические;

антисептические;

противораковые.

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