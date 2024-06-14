Какая летняя ягода самая полезная для организма человека — советы врачей

Названа самая полезная летняя ягода — выводит токсины и укрепляет иммунитет
Каждая летняя ягода по-своему полезна и несомненно обогащает наш организм витаминами, минералами, антиоксидантами и другими важными для здоровья веществами. Однако есть одна, особенно выделяющаяся из числа других.
Какую ягоду можно наградить званием самой полезной и что она способна сделать для нашего организма, рассказываем в материале.
Королева ягод по пользе — кто она
Как пишет портал Healthline, первенство по пользе занимает черная смородина. Для Украины это довольно распространенная ягода, ее часто выращивают дачники и садоводы на своих приусадебных участках.
Причем пользу приносят не только ягоды, но и листья, которые можно использовать в консервации или сушить для чая.
Какие полезные вещества содержит черная смородина
В составе черной смородины присутствуют:
- антоцианы (антиоксиданты, придающие ягоде красные или фиолетовые оттенки);
- полифенольные вещества (категория полезных соединений, естественно содержащихся в растениях);
- разные виды антиоксидантов (вдвое больше чем у черники);
- гамма-линоленовая кислота (GLA — является важным членом семейства омега-6 полиненасыщенных жирных кислот);
- фолиевая кислота;
- дубильные вещества;
- каротин;
- эфирные масла;
- витамин С в большом количестве;
- витамин K;
- витамин Е;
- витамин Р;
- А;
- Б-5;
- Б-6;
- Б-1 и другие полезные вещества.
Чем полезно употребление черной смородины
Эта вкусная летняя ягода имеет множество положительных эффектов на организм, в частности:
- активирует обмен веществ;
- укрепляет иммунитет;
- укрепляет зубы и кости;
- выводит токсины из организма;
- тонизирует организм;
- снижает глазное давление при глаукоме;
- устраняет усталость глаз;
- способна убрать сухость и кожный зуд;
- является профилактикой сахарного диабета;
- положительно сказывается на работе сердца;
- снижает артериальное давление.
Как утверждают медики, значительный объем фолиевой кислоты в этой ягоде помогает снизить влияние радиации на человеческий организм и выводит из него свинец, ртуть, токсины и кобальт. Особенно положительно с такой функцией справляется отвар, сделанный из сушеных ягод.
Листья черной смородины также обладают рядом свойств, в частности:
- противомикробные;
- противовоспалительные;
- противовирусные;
- антитоксические;
- антисептические;
- противораковые.
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