Що категорично не можна садити біля чорної смородини — заборонені рослини

Люди, які збирають чорну смородину в саду. Фото: Decorexpro

Досвідчені дачники знають, що при вирощуванні рослин дуже важливо звертати увагу на їхнє сусідство, адже можна як допомогти їм, так і нашкодити. Це ж стосується і чорної смородини, яка не витримує поруч із собою певні види рослин.

Новини.LIVE розповідає про найгірших "сусідів" для чорної смородини.

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Рослини, які не можна садити на одній ділянці з чорною смородиною

Експерти наголошують, що на одній ділянці категорично не можна вирощувати чорну і червону смородину. Річ у тому, що ці рослини можуть страждати від одних і тих самих хвороб, тому в жодному разі не можна навіть розглядати таке сусідство.

Чорна і червона смородина в тарілках. Фото: Pinterest

Якщо ви по-іншому не можете, хоча б проведіть профілактику, яка допоможе захистити ці рослини. Варто обприскувати чорну та червону смородину, щоб не дати набридливим комахам заподіяти лиха. Забути про сусідство смородини експерти радять і з такими рослинами, які:

Відносяться до одного сімейства

Мають спільних шкідників

Вимогливі до тих самих мікроелементів

Які рослини варто посадити біля чорної смородини

Існують рослини, які при вирощуванні на одній ділянці з чорною смородиною можуть принести користь їй. Досвідчені городники стверджують, що такими рослинами є:

Полуниця

Овочі

Зелень

Сусідство з полуницею для чорної смородини вважається вдалим, адже коріння полуниці не шкодить смородині, а кількість спільних шкідників — маленька. Але під час посадки варто звертати увагу на те, що полуниця любить сонце, а ось смородина може створити тінь для неї.

Малина і чорна смородина в тарілці. Фото: Freepik

Овочі та зелень також можна садити на одній ділянці з чорною смородиною, але робити це не варто з високими сортами помідорів та огірків. До того ж, смородина може захистити овочі від різних шкідників, які псують урожай.

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