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Ніколи не садіть ці рослини біля чорної смородини, якщо не хочете втратити урожай

11 червня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що категорично не можна садити біля чорної смородини — заборонені рослини
Люди, які збирають чорну смородину в саду. Фото: Decorexpro
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Досвідчені дачники знають, що при вирощуванні рослин дуже важливо звертати увагу на їхнє сусідство, адже можна як допомогти їм, так і нашкодити. Це ж стосується і чорної смородини, яка не витримує поруч із собою певні види рослин.

Новини.LIVE розповідає про найгірших "сусідів" для чорної смородини.

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Рослини, які не можна садити на одній ділянці з чорною смородиною

Експерти наголошують, що на одній ділянці категорично не можна вирощувати чорну і червону смородину. Річ у тому, що ці рослини можуть страждати від одних і тих самих хвороб, тому в жодному разі не можна навіть розглядати таке сусідство.

Черная и красная смородина в тарелках
Чорна і червона смородина в тарілках. Фото: Pinterest

Якщо ви по-іншому не можете, хоча б проведіть профілактику, яка допоможе захистити ці рослини. Варто обприскувати чорну та червону смородину, щоб не дати набридливим комахам заподіяти лиха. Забути про сусідство смородини експерти радять і з такими рослинами, які:

  • Відносяться до одного сімейства
  • Мають спільних шкідників
  • Вимогливі до тих самих мікроелементів

Які рослини варто посадити біля чорної смородини

Існують рослини, які при вирощуванні на одній ділянці з чорною смородиною можуть принести користь їй. Досвідчені городники стверджують, що такими рослинами є:

  • Полуниця
  • Овочі 
  • Зелень

Сусідство з полуницею для чорної смородини вважається вдалим, адже коріння полуниці не шкодить смородині, а кількість спільних шкідників — маленька. Але під час посадки варто звертати увагу на те, що полуниця любить сонце, а ось смородина може створити тінь для неї.

Малина и черная смородина в тарелке
Малина і чорна смородина в тарілці. Фото: Freepik

Овочі та зелень також можна садити на одній ділянці з чорною смородиною, але робити це не варто з високими сортами помідорів та огірків. До того ж, смородина може захистити овочі від різних шкідників, які псують урожай. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно захистити кущі смородини від шкідників і захворювань. 

Раніше ми розповідали про те, який засіб вважається дієвим для підживлення кущів смородини. 

Також ми повідомляли про те, як правильно доглядати смородину, щоб отримати великий урожай.

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чорна смородина
город

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