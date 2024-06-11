Что категорически нельзя сажать возле черной смородины — запрещенные растения

Люди, собирающие черную смородину в саду. Фото: Decorexpro

Опытные дачники знают, что при выращивании растений очень важно обращать внимание на их соседство, ведь можно как помочь им, так и навредить. Это же касается и черной смородины, которая не выдерживает рядом с собой определенные виды растений.

Новини.LIVE рассказывает о худших "соседях" для черной смородины.

Читайте также:

Растения, которые нельзя сажать на одном участке с черной смородиной

Эксперты отмечают, что на одном участке категорически нельзя выращивать черную и красную смородину. Дело в том, что эти растения могут страдать от одних и тех же болезней, поэтому ни в коем случае нельзя даже рассматривать такое соседство.

Черная и красная смородина в тарелках. Фото: Pinterest

Если вы по-другому не можете, хотя бы проведите профилактику, которая поможет защитить эти растения. Следует опрыскивать черную и красную смородину, чтобы не дать надоедливым насекомым причинить беды. Забыть о соседстве смородины эксперты советуют и с такими растениями, которые:

Относятся к одному семейству

Имеют общих вредителей

Требовательны к тем же микроэлементам

Какие растения следует посадить возле черной смородины

Есть растения, которые при выращивании на одном участке с черной смородиной могут принести пользу ей. Опытные огородники утверждают, что такими растениями являются:

Клубника

Овощи

Зелень

Соседство с клубникой для черной смородины считается удачным, ведь корни клубники не вредят смородине, а количество общих вредителей — маленькое. Но при посадке следует обращать внимание на то, что клубника любит солнце, а вот смородина может создать тень для нее.

Малина и черная смородина в тарелке. Фото: Freepik

Овощи и зелень можно сажать на одном участке с черной смородиной, но делать это не стоит с высокими сортами помидоров и огурцов. К тому же, смородина может защитить овощи от разных вредителей, которые портят урожай.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить кусты смородины от вредителей и заболеваний.

Раньше мы рассказывали о том, какое средство считается действенным для подкормки кустов смородины.

Также мы сообщали о том, как правильно ухаживать за смородиной, чтобы получить большой урожай.