Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Никогда не сажайте эти растения возле черной смородины, если не хотите потерять урожай arrow

Никогда не сажайте эти растения возле черной смородины, если не хотите потерять урожай

11 июня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что категорически нельзя сажать возле черной смородины — запрещенные растения
Люди, собирающие черную смородину в саду. Фото: Decorexpro
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Опытные дачники знают, что при выращивании растений очень важно обращать внимание на их соседство, ведь можно как помочь им, так и навредить. Это же касается и черной смородины, которая не выдерживает рядом с собой определенные виды растений.

Новини.LIVE рассказывает о худших "соседях" для черной смородины.

Читайте также:

Растения, которые нельзя сажать на одном участке с черной смородиной

Эксперты отмечают, что на одном участке категорически нельзя выращивать черную и красную смородину. Дело в том, что эти растения могут страдать от одних и тех же болезней, поэтому ни в коем случае нельзя даже рассматривать такое соседство.

Черная и красная смородина в тарелках
Черная и красная смородина в тарелках. Фото: Pinterest

Если вы по-другому не можете, хотя бы проведите профилактику, которая поможет защитить эти растения. Следует опрыскивать черную и красную смородину, чтобы не дать надоедливым насекомым причинить беды. Забыть о соседстве смородины эксперты советуют и с такими растениями, которые:

  • Относятся к одному семейству
  • Имеют общих вредителей
  • Требовательны к тем же микроэлементам

Какие растения следует посадить возле черной смородины

Есть растения, которые при выращивании на одном участке с черной смородиной могут принести пользу ей. Опытные огородники утверждают, что такими растениями являются:

  • Клубника
  • Овощи
  • Зелень

Соседство с клубникой для черной смородины считается удачным, ведь корни клубники не вредят смородине, а количество общих вредителей — маленькое. Но при посадке следует обращать внимание на то, что клубника любит солнце, а вот смородина может создать тень для нее.

Малина и черная смородина в тарелке
Малина и черная смородина в тарелке. Фото: Freepik

Овощи и зелень можно сажать на одном участке с черной смородиной, но делать это не стоит с высокими сортами помидоров и огурцов. К тому же, смородина может защитить овощи от разных вредителей, которые портят урожай.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить кусты смородины от вредителей и заболеваний.

Раньше мы рассказывали о том, какое средство считается действенным для подкормки кустов смородины.

Также мы сообщали о том, как правильно ухаживать за смородиной, чтобы получить большой урожай.

растения
советы
черная смородина
огород

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня