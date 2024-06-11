Что категорически нельзя сажать возле черной смородины — запрещенные растения

Никогда не сажайте эти растения возле черной смородины, если не хотите потерять урожай
Опытные дачники знают, что при выращивании растений очень важно обращать внимание на их соседство, ведь можно как помочь им, так и навредить. Это же касается и черной смородины, которая не выдерживает рядом с собой определенные виды растений.
Новини.LIVE рассказывает о худших "соседях" для черной смородины.
Растения, которые нельзя сажать на одном участке с черной смородиной
Эксперты отмечают, что на одном участке категорически нельзя выращивать черную и красную смородину. Дело в том, что эти растения могут страдать от одних и тех же болезней, поэтому ни в коем случае нельзя даже рассматривать такое соседство.
Если вы по-другому не можете, хотя бы проведите профилактику, которая поможет защитить эти растения. Следует опрыскивать черную и красную смородину, чтобы не дать надоедливым насекомым причинить беды. Забыть о соседстве смородины эксперты советуют и с такими растениями, которые:
- Относятся к одному семейству
- Имеют общих вредителей
- Требовательны к тем же микроэлементам
Какие растения следует посадить возле черной смородины
Есть растения, которые при выращивании на одном участке с черной смородиной могут принести пользу ей. Опытные огородники утверждают, что такими растениями являются:
- Клубника
- Овощи
- Зелень
Соседство с клубникой для черной смородины считается удачным, ведь корни клубники не вредят смородине, а количество общих вредителей — маленькое. Но при посадке следует обращать внимание на то, что клубника любит солнце, а вот смородина может создать тень для нее.
Овощи и зелень можно сажать на одном участке с черной смородиной, но делать это не стоит с высокими сортами помидоров и огурцов. К тому же, смородина может защитить овощи от разных вредителей, которые портят урожай.
Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить кусты смородины от вредителей и заболеваний.
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