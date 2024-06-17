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Гибрид, богатый витаминами — что известно о ягоде йошта и кому ее стоит есть

17 июня 2024 17:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Йошта — что нужно знать о ягоде-гибриде, какой имеет вкус и почему очень полезна
Женщина собирает ягоду в саду. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Йошта — необычная ягода, а гибрид смородины и крыжовника. В Украине с этим суперфудом знакомы далеко не все, а зря. Она отличается не только особым вкусом, но и высоким содержанием витаминов и антиоксидантов.

Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о йоште, какой вкус ягоды и кому ее нужно есть обязательно.

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Когда сезон йошты в Украине

В Украине, как правило, йошта созревает с середины июля. Сезон сбора урожая длится около месяца. Поэтому запастись витаминами необходимо успеть к середине-концу августа.

Какой вид и вкус имеет йошта

Гибрид имеет свои особенности и взял от своих "родителей" лучшее. Так, кусты йошты не имеют колючек, ягоды напоминают черную смородину только значительно больших размеров, созревая приобретают глубокий фиолетовый цвет. Листья растения похожи на крыжовник, но тоже больших размеров.

Конечно, вкус ягод отличается в зависимости от сорта условий и технологии выращивания. Характерным для йошты является кисло-сладкий вкус с легким терпким или мускатным привкусом. Интересно, что в отличие от смородины, ягоды йошты практически не пахнут.

 

Какой вкус имеет йошта
Ягоды йошты на кустах. Фото: pixabay.com

Какие полезные вещества содержит йошта

Эти крупные сочные ягоды наполнены витаминами, антиоксидантами и полезными веществами. В их составе присутствуют:

  • полифенолы (категория полезных соединений, которые естественно содержатся в растениях);
  • флавоноиды (вещества помогают защищать клетки организма от повреждений);
  • фитонциды (природные химические соединения, обладающие антибактериальными, антивирусными и антигрибковыми свойствами);
  • железо;
  • калий;
  • медь;
  • йод;
  • витамин С;
  • витамин Р;
  • A;
  • E;
  • K и т.д.

 

Какие полезные свойства имеет йошта и кому следует есть эту ягоду
Ягоды йошты на кустах. Фото: google.com

Какие полезные свойства имеет йошта и кому следует есть эту ягоду

Поскольку йошта, как и смородина, содержит в своем составе большое количество витамина С, то ягода способна повысить иммунитет, а также будет очень полезной добавкой во время лечения простудных заболеваний.

Ягода способна нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, предотвращая развитие различных расстройств кишечника. Поскольку в составе йошты очень низкое количество сахара, то ее можно употреблять диабетикам и людям, которые соблюдают диету. Кроме того, этот суперфуд стимулирует обмен веществ и поможет в борьбе с лишними килограммами.

Но наибольшую пользу она принесет людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, особенно повышенное давление. Ягода играет немаловажную роль в очищении крови от шлаков, токсинов и других вредных веществ.

 

Ранее мы писали, что названа самая полезная летняя ягода, которая выводит токсины и укрепляет иммунитет.

Напомним, мы рассказывали, что такое съедобная жимолость, какая она на вкус и почему очень полезна для организма.

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