Чим підживити кавуни у липні, щоб врожай був солодким — рецепти добрив і поради

Дівчина їсть стиглий кавун. Фото: shutterstock.com

Виростити великі кавуни на грядці — це пів справи. А ще ж хочеться, щоб вони були соковитими, хрумкими та дуже солодкими. Для цього необхідно постаратися. Для отримання гарного врожаю обов’язковою умовою є внесення добрив.

Яке підживлення слід внести у липні, щоб кавуни були солодшими за цукор, розповідаємо далі в матеріалі.

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Правила підживлення кавуна

Варто зауважити, що досвідчені агрономи радять проводити три підживлення для кавунів:

На одинадцятий день після висадки розсади у відкритий ґрунт. Ще через 10 днів після першого підживлення. Після появи та формування плодів.

Чим слід удобрювати кавуни

Для першого підживлення ідеально підійде трав'яний настій, в якому міститься багато азоту. Щоб приготувати такий настій, візьміть листя кульбаб, лопухів, ромашки або кропиви, помістіть у дерев’яну, емальовану чи пластмасову місткість. Зілля має займати половину місткості. Залийте теплою водою і для прискорення бродіння додайте трохи дріжджів. Закрийте кришкою. Настій готується 7-14 днів, його необхідно регулярно перемішувати. Після цього процідіть розчин і додайте до нього десять частин води. Поливайте цим майбутні кавуни.

Друге підживлення — дріжджовий розчин, який вноситься під кожен корінь після попереднього поливу. 100 г пресованих дріжджів покришіть у банку, додайте 100 г цукру і залийте все 2,5 л відстояної води, добре перемішайте і поставте в тепле та темне місце. Через день-два розбавте водою у співвідношенні 1:10. Під кожен кущ потрібно внести три літри підживлення.

Кавуни на грядці. Фото: google.com

Третє підживлення, яке проводиться саме у липні, після формування плодів — розчин на основі деревного попелу. Попіл містить багато фосфору, калію та цілий комплекс корисних елементів, що потрібні для зростання і розвитку солодких кавунів.

Необхідно взяти 200 г попелу та розбавити його 10 л води. Такій рідині необхідно 6-7 днів, щоб настоятися. Далі розчином можна поливати рослини під корінь.

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