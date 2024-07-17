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Кавуни будуть солодшими за цукор — просто внесіть це добриво в липні

17 липня 2024 19:34
Анастасія Мироненко - Редактор
Чим підживити кавуни у липні, щоб врожай був солодким — рецепти добрив і поради
Дівчина їсть стиглий кавун. Фото: shutterstock.com
Анастасія Мироненко - Редактор

Виростити великі кавуни на грядці — це пів справи. А ще ж хочеться, щоб вони були соковитими, хрумкими та дуже солодкими. Для цього необхідно постаратися. Для отримання гарного врожаю обов’язковою умовою є внесення добрив. 

Яке підживлення слід внести у липні, щоб кавуни були солодшими за цукор, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Правила підживлення кавуна 

Варто зауважити, що досвідчені агрономи радять проводити три підживлення для кавунів:

  1. На одинадцятий день після висадки розсади у відкритий ґрунт.
  2. Ще через 10 днів після першого підживлення.
  3. Після появи та формування плодів.

Чим слід удобрювати кавуни 

Для першого підживлення ідеально підійде трав'яний настій, в якому міститься багато азоту. Щоб приготувати такий настій, візьміть листя кульбаб, лопухів, ромашки або кропиви, помістіть у дерев’яну, емальовану чи пластмасову місткість. Зілля має займати половину місткості. Залийте теплою водою і для прискорення бродіння додайте трохи дріжджів. Закрийте кришкою. Настій готується 7-14 днів, його необхідно регулярно перемішувати. Після цього процідіть розчин і додайте до нього десять частин води. Поливайте цим майбутні кавуни.

Друге підживлення — дріжджовий розчин, який вноситься під кожен корінь після попереднього поливу. 100 г пресованих дріжджів покришіть у банку, додайте 100 г цукру і залийте все 2,5 л відстояної води, добре перемішайте і поставте в тепле та темне місце. Через день-два розбавте водою у співвідношенні 1:10. Під кожен кущ потрібно внести три літри підживлення.

 

Чим підживити кавуни у липні, щоб врожай був солодким — рецепти добрив і поради
Кавуни на грядці. Фото: google.com

Третє підживлення, яке проводиться саме у липні, після формування плодів — розчин на основі деревного попелу. Попіл містить багато фосфору, калію та цілий комплекс корисних елементів, що потрібні для зростання і розвитку солодких кавунів.

Необхідно взяти 200 г попелу та розбавити його 10 л води. Такій рідині необхідно 6-7 днів, щоб настоятися. Далі розчином можна поливати рослини під корінь.

 

Раніше ми розповідали, чому на кавунах немає зав'язі та що з цим робити, щоб не втратити врожай.

Нагадаємо, ми писали, чим підгодувати малину, щоб мати врожай великих та солодких ягід.

Також радимо вам дізнатися, що відомо про ягоду-гібрид йошта та кому її варто їсти.

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