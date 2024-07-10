Чим підживити малину в липні — три корисні добрива для щедрого врожаю

Врожай малини у саду. Фото: google.com

Малина — найароматніша та найсолодша ягода. Українці її обожнюють, а тому вона росте мало не на кожній присадибній ділянці. Проте, для отримання високого врожаю рослина потребує уваги та вчасного підживлення. Особливо важливо забезпечити малину поживними речовинами у липні, під час активного росту та формування ягід.

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Які добрива необхідні малині у липні

Оскільки саме у другий місяць літа кущі малини активно ростуть та формують ягоди, рослині потрібні азотні добрива. Саме цей елемент може бути у серйозному дефіциті.

Якщо азоту достатньо, у рослини активно ростуть листя та пагони. Це важливо для майбутнього врожаю.

Також малина потребує:

фосфор для коренів та плодів;

фосфор для коренів та плодів; калій для стійкості до стресів і підвищення смакових якостей;

кальцій і магній для загального здоров'я рослини.

Дівчина збирає малину. Фото: google.com

Три корисні добрива, якими варто підживити малину у липні

Швидко збагатити ґрунт азотом допомагає звичайний коров'як. Його розводять у пропорції 1:10 з водою і поливають кущі під корінь.

Настій золи допоможе збагатити ґрунт калієм та фосфором, що також покращить якість ягід та врожайність. Для цього потрібно взяти 1 склянку деревного попелу й розвести в 10 літрах води. Рідині необхідно настоятися кілька годин. Отриманим розчином поливають кущі з розрахунку півтора відра на погонний метр.

Також під час цвітіння та формування ягід для підживлення малини рекомендують використовувати борну кислоту, яка сприяє збільшенню врожаю та поліпшенню зав'язування плодів. Щоб приготувати корисний "коктейль" для рослини, візьміть 2 г борної кислоти та розведіть у невеликій кількості теплої води. Потім додайте це у 10 л води. Отриманим розчином поливають кущі під корінь.

Пам'ятайте, регулярні підживлення в липні допоможуть малині отримати всі потрібні поживні речовини й забезпечать вас рясним урожаєм великих і солодких ягід.

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