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Слимаки на полуниці — як розпізнати і з легкістю позбутися шкідника

3 липня 2024 06:52
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Як захистити полуницю від слимаків — найдієвіші народні методи
Слимак, який сидить на стиглій полуниці. Фото: Pinterest
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Полуниця на городі найчастіше страждає саме від слимаків, які здатні зіпсувати цілий врожай літньої ягоди. Щоб ефективно позбутися цього шкідника на плодах, варто знати про найкращі методи боротьби та вміти розрізняти слимаків.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для городників.

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Цей шкідник зазвичай виходить вночі, а вдень ховається у густій рослинності та, зокрема, в кущах полуниці, де темно і волого. Якщо ви побачили, що полуниця з усіх боків обгризена, а на плодах залишився слиз або висохлі сліди, це свідчить про наявність слимаків.

Улитка, которая сидит на клубнике
Слимак, що сидить на полуниці. Фото: Decorexpro

Побачивши ці ознаки, в жодному випадку не їжте полуницю, адже слимаки можуть переносити різних паразитів, які небезпечні не тільки для людей, а й для птахів і тварин. 

Улитка на спелой клубнике
Слимак на стиглій полуниці. Фото: Growfully

Як боротися зі слимаками на полуниці народними методами

Створення сухих перешкод

Щоб позбутися слимаків на ягоді, можете посипати між рядами такі сухі матеріали, як:

  • Крейда
  • Шкаралупа з яєць
  • Гашене вапно
  • Суха тирса
  • Пісок

Річ у тому, що ці матеріали поглинають слиз, не даючи молюску пересуватися, через що він не здолає цю загороду і загине під сонцем.

Пастки з пивом

Візьміть пластикові пляшки ємністю півтора або два літри та зріжте на них верхню частину. Зарийте це між рядами так, щоб верхній край був на рівні ґрунту. Згодом ви побачите, що частина слимаків потоне в пиві, а частина просто збереться навколо пляшки.

Штучні укриття

Неподалік грядки, де у вас росте полуниця, покладіть вологе старе покривало або іншу тканину. Вранці залишається просто підняти цю тканину і зібрати шкідників.

Нагадаємо, ми писали про те, як з легкістю знищити повстяного кліща на виноградному листі. 

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