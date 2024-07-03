Как защитить клубнику от улиток — самые действенные народные методы

Улитка, сидящая на спелой клубнике. Фото: Pinterest

Клубника на огороде чаще всего страдает именно от улиток, способных испортить целый урожай летней ягоды. Чтобы эффективно избавиться от этого вредителя на плодах, следует знать о самых лучших методах борьбы и уметь различать улиток.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для огородников.

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Этот вредитель обычно выходит ночью, а днем прячется в густой растительности и, в частности, в кустах клубники, где темно и влажно. Если вы увидели, что клубника со всех сторон обгрызана, а на плодах осталась слизь или высохшие следы, это свидетельствует о наличии улиток.

Улитка, сидящая на клубнике. Фото: Decorexpro

Увидев эти признаки, ни в коем случае не ешьте клубнику, ведь улитки могут переносить разных паразитов, которые опасны не только для людей, но и для птиц и животных.

Улитка на спелой клубнике. Фото: Growfully

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Создание сухих помех

Чтобы избавиться от улиток на ягоде, можете посыпать между рядами такие сухие материалы, как:

Мел

Скорлупа с яиц

Гашеная известь

Сухие опилки

Песок

Дело в том, что эти материалы поглощают слизь, не давая моллюску передвигаться, из-за чего он не преодолеет это заграждение и погибнет под солнцем.

Ловушки с пивом

Возьмите пластиковые бутылки объемом в полтора или два литра и срежьте на них верхнюю часть. Заройте это между рядами так, чтобы верхний край был на уровне почвы. Впоследствии вы увидите, что часть улиток утонет в пиве, а часть просто соберется вокруг бутылки.

Искусственные укрытия

Недалеко от грядки, где у вас растет клубника, положите влажное старое покрывало или другую ткань. Утром остается просто приподнять эту ткань и собрать вредителей.

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