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Улитки на клубнике — как распознать и с легкостью избавиться от вредителя

3 июля 2024 06:52
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Как защитить клубнику от улиток — самые действенные народные методы
Улитка, сидящая на спелой клубнике. Фото: Pinterest
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Клубника на огороде чаще всего страдает именно от улиток, способных испортить целый урожай летней ягоды. Чтобы эффективно избавиться от этого вредителя на плодах, следует знать о самых лучших методах борьбы и уметь различать улиток.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для огородников.

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Этот вредитель обычно выходит ночью, а днем прячется в густой растительности и, в частности, в кустах клубники, где темно и влажно. Если вы увидели, что клубника со всех сторон обгрызана, а на плодах осталась слизь или высохшие следы, это свидетельствует о наличии улиток.

Улитка, которая сидит на клубнике
Улитка, сидящая на клубнике. Фото: Decorexpro

Увидев эти признаки, ни в коем случае не ешьте клубнику, ведь улитки могут переносить разных паразитов, которые опасны не только для людей, но и для птиц и животных.

Улитка на спелой клубнике.
Улитка на спелой клубнике. Фото: Growfully

Как бороться с улитками на клубнике народными методами

Создание сухих помех

Чтобы избавиться от улиток на ягоде, можете посыпать между рядами такие сухие материалы, как:

  • Мел
  • Скорлупа с яиц
  • Гашеная известь
  • Сухие опилки
  • Песок

Дело в том, что эти материалы поглощают слизь, не давая моллюску передвигаться, из-за чего он не преодолеет это заграждение и погибнет под солнцем.

Ловушки с пивом

Возьмите пластиковые бутылки объемом в полтора или два литра и срежьте на них верхнюю часть. Заройте это между рядами так, чтобы верхний край был на уровне почвы. Впоследствии вы увидите, что часть улиток утонет в пиве, а часть просто соберется вокруг бутылки.

Искусственные укрытия

Недалеко от грядки, где у вас растет клубника, положите влажное старое покрывало или другую ткань. Утром остается просто приподнять эту ткань и собрать вредителей.

Напомним, мы писали о том, как с легкостью уничтожить войлочного клеща на виноградных листьях.

Раньше мы рассказывали о том, как эффективно защитить дерево с шелковицами от вредителей.

Также мы сообщали, как без химии можно защитить урожай огурцов на огороде.

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