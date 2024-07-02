Як позбутися повстяного кліща на винограді — народні та хімічні методи боротьби

Садівниця, яка обприскує виноград. Фото: Alamy

Досвідчені садівники знають, що найпоширенішою проблемою для рослин є різні шкідники, які здатні знищувати цілі врожаї. Наприклад, виноградному листю загрожує такий шкідник, як повстяний кліщ, тому його варто якнайшвидше позбавлятися.

Новини.LIVE розповідає, як це можна зробити.

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Хто такий повстяний кліщ

Повстяний кліщ — це досить поширений шкідник, який здатний вражати виноградне листя. Якщо ви побачили, що на листі з’явилися червонуваті опуклості, це означає, що воно постраждало від кліща. До того ж, цього шкідника дуже важко зняти нігтем.

Виноградне листя, уражене повстяним кліщем. Фото: Decorexpro

Як позбутися повстяного кліща

Народні методи

Якщо повстяний кліщ вразив невелику кількість листя винограду, її можна просто обірвати. А якщо ви користується, здебільшого, екологічними методами, спробуйте знищити цього шкідника декількома народними методами. Це може бути:

Настій з цибулевого лушпиння, який потрібно настоювати два-три дні, а потім ним обприскувати листя

Настій чорнобривців у кількості половини відра висушених квітів на десять літрів води, додаючи перед обробкою 50 грамів господарського мила

Настій кульбаби у кількості 500 грамів свіжої зелені на десять літрів теплої води, додаючи туди мильний розчин після проціджування

Настій лікарської ромашки у кількості одного кілограма сухих квітів або трьох свіжих на десять літрів окропу, додаючи 40 грамів господарського мила

Процес обприскування виноградного листя в саду. Фото: Pinterest

Хімічні методи

Якщо ви є прихильником хімічної обробки, позбутися повстяного кліща можна такими препаратами, як:

Препарати із вмістом сірки у пропорції 80-100 грамів речовини на десять літрів води

Акарициди або інсектоакарициди

Обробляти рослину варто до десятої години ранку або приблизно о шостій або дев’ятій годині вечора у безвітряну погоду. До того ж, варто змінювати інколи хімічні препарати, адже у шкідників виробляється імунітет до них.

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