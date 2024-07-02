Как избавиться от войлочного клеща на винограде — народные и химические методы борьбы

Садовница, которая опрыскивает виноград. Фото: Alamy

Опытные садоводы знают, что самой распространенной проблемой для растений являются разные вредители, способные уничтожать целые урожаи. Например, виноградным листьям угрожает такой вредитель, как войлочный клещ, поэтому от него следует как можно быстрее избавляться.

Новини.LIVE рассказывает, как это можно сделать.

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Кто такой войлочный клещ

Войлочный клещ — это довольно распространенный вредитель, способный поражать виноградные листья. Если вы увидели, что на листьях появились красноватые выпуклости, это значит, что они пострадали от клеща. К тому же, этого вредителя очень трудно снять ногтем.

Виноградные листья, пораженные войлочным клещом. Фото: Decorexpro

Как избавиться от войлочного клеща

Народные методы

Если войлочный клещ поразил небольшое количество листьев винограда, его можно просто оборвать. А если вы пользуетесь, в основном, экологическими методами, попробуйте уничтожить этого вредителя несколькими народными методами. Это может быть:

Настой из луковой шелухи, который нужно настаивать два-три дня, а затем им опрыскивать листья

Настой бархатцев в количестве половины ведра высушенных цветов на десять литров воды, добавляя перед обработкой 50 грамм хозяйственного мыла

Настой одуванчика в количестве 500 грамм свежей зелени на десять литров теплой воды, добавляя туда мыльный раствор после процеживания

Настой лекарственной ромашки в количестве одного килограмма сухих цветов или трех свежих на десять литров кипятка, добавляя 40 грамм хозяйственного мыла

Процесс опрыскивания виноградных листьев в саду. Фото: Pinterest

Химические методы

Если вы являетесь сторонником химической обработки, избавиться от войлочного клеща можно такими препаратами, как:

Препараты с содержанием серы в пропорции 80-100 грамм вещества на десять литров воды

Акарициды или инсектоакарициды

Обрабатывать растение следует до десяти часов утра или примерно в шесть или девять часов вечера в безветренную погоду. К тому же, следует менять иногда химические препараты, ведь у вредителей вырабатывается иммунитет к ним.

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