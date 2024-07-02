Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Сделайте это, и вредитель больше не побеспокоит — как уничтожить войлочного клеща на винограде arrow

Сделайте это, и вредитель больше не побеспокоит — как уничтожить войлочного клеща на винограде

2 июля 2024 16:54
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Как избавиться от войлочного клеща на винограде — народные и химические методы борьбы
Садовница, которая опрыскивает виноград. Фото: Alamy
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Опытные садоводы знают, что самой распространенной проблемой для растений являются разные вредители, способные уничтожать целые урожаи. Например, виноградным листьям угрожает такой вредитель, как войлочный клещ, поэтому от него следует как можно быстрее избавляться.

Новини.LIVE рассказывает, как это можно сделать.

Читайте также:

Кто такой войлочный клещ

Войлочный клещ — это довольно распространенный вредитель, способный поражать виноградные листья. Если вы увидели, что на листьях появились красноватые выпуклости, это значит, что они пострадали от клеща. К тому же, этого вредителя очень трудно снять ногтем.

Виноградные листья, пораженные войлочным клещом
Виноградные листья, пораженные войлочным клещом. Фото: Decorexpro

Как избавиться от войлочного клеща

Народные методы

Если войлочный клещ поразил небольшое количество листьев винограда, его можно просто оборвать. А если вы пользуетесь, в основном, экологическими методами, попробуйте уничтожить этого вредителя несколькими народными методами. Это может быть:

  • Настой из луковой шелухи, который нужно настаивать два-три дня, а затем им опрыскивать листья
  • Настой бархатцев в количестве половины ведра высушенных цветов на десять литров воды, добавляя перед обработкой 50 грамм хозяйственного мыла
  • Настой одуванчика в количестве 500 грамм свежей зелени на десять литров теплой воды, добавляя туда мыльный раствор после процеживания
  • Настой лекарственной ромашки в количестве одного килограмма сухих цветов или трех свежих на десять литров кипятка, добавляя 40 грамм хозяйственного мыла
Процесс опрыскивания виноградных листьев в саду.
Процесс опрыскивания виноградных листьев в саду. Фото: Pinterest

Химические методы

Если вы являетесь сторонником химической обработки, избавиться от войлочного клеща можно такими препаратами, как:

  • Препараты с содержанием серы в пропорции 80-100 грамм вещества на десять литров воды
  • Акарициды или инсектоакарициды

Обрабатывать растение следует до десяти часов утра или примерно в шесть или девять часов вечера в безветренную погоду. К тому же, следует менять иногда химические препараты, ведь у вредителей вырабатывается иммунитет к ним.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить огурцы от разных вредителей.

Раньше мы рассказывали о том, как можно спасти яблоню и грушу от жука-короеда.

Также мы сообщали о том, как можно быстро избавиться от самшитовой огневки на огороде.

советы виноград вредители войлочный клещ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно