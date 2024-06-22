Чим небезпечні жуки-короїди — як захистити яблуню та грушу в саду від шкідників

Два жука-короїда на дереві. Фото: Techinfus.com

Деякі дачники, які помічають жуків-короїдів на яблуні та груші, не звертають на них жодної уваги, і це дарма, адже вони можуть стати справжніми "винищувачами". Ми пояснюємо, чому ці шкідники так небезпечні та як їх можна ефективно позбутися.

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Шкідники на городі та в саду — це найголовніша проблема для всіх дачників, оскільки вони здатні знищувати цілі врожаї дерев, кущів, квітів або культур. Одним з таких шкідників є жуки-короїди, які насправді негативно впливають на урожайність.

Справжні садівники наголошують, що короїди є особливо небезпечними саме для плодових дерев, адже вони можуть нашкодити корі. Причому, постраждати від цих шкідників можуть не лише молоді, а й більш дорослі дерева в саду.

Жуки-короїди на дереві. Фото: Pinterest

Чому жуки-короїди так небезпечні для яблунь та груш

Річ у тому, що короїди здатні робити велику кількість отворів у стовбурі плодових дерев. Тим самим, ці шкідники здатні заносити в рани дерев грибницю та спори грибів, які їх руйнують. Роблять це шкідники задля того, щоб відкласти туди свої личинки, які їдять трухляву деревину.

У результаті цього молоді дерева гинуть дуже швидко, а ось дорослі здатні пручатися довше, що допомагає їм ще прожити.

Жук-короїд, який небезпечний для дерев. Фото: ScienceNorway

Як можна захистити дерева від короїдів

Щоб своєчасно врятувати яблуню і грушу від цих шкідників, потрібно час від часу оглядати їх. Якщо ви помітили, що на дереві з’явилися отвори діаметром від півтори до двох міліметрів, біля яких лечить щіпка тирси, це означає, що там завелися жуки.

Якщо отворів багато, бажано спилити і спалити плодове дерево, повністю його знищивши. А якщо отворів не так вже і багато, це означає, що короїди тільки почали руйнувати грушу або яблуню, то рослину ще можна врятувати.

Візьміть шприц і введіть в отвори інсектицид, який миттєво знищить шкідників і не дозволить їм далі руйнувати дерева.

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