Як вмить позбутися гусениці на капусті — ефективні народні методи боротьби зі шкідником

Декілька гусениць на капусті на городі. Фото: Pinterest

Капуста, як і всі інші культури на городі, може серйозно страждати як від різних захворювань, так і від шкідників, наприклад, від гусениці. Тому якщо ви побачили, що на капусті з’явилися гусениці, терміново позбавляйтеся їх, але робіть це правильно.

Новини.LIVE розповідає, як боротися з гусеницями на капусті.

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Якщо ви хочете вмить позбутися цих шкідників на своїй культурі, скористайтеся звичайною ефірною олією. Йдеться про такі види ефірних олій, як:

Гвоздикова

Кедрова

Цитрусова

Лавандова

Ялицева

Ці засоби вважаються ефективними, адже шкідники терпіти не можуть такі аромати. Тому щоб прибрати гусениць з капусти, просто виберіть одну з таких олій і приготуйте з неї ефективну суміш проти шкідника. Але варто бути обережними, адже не можна допустити того, щоб олія потрапила на сусідні рослини.

Ефірні олії проти гусениць на капусті. Фото: Pinterest

Приготування ефективної суміші проти гусениць

Щоб приготувати ефективний розчин, який допоможе раз і назавжди позбутися гусениць на капусті, візьміть такі інгредієнти, як:

Вода — п’ять літрів

Ефірна олія — десять крапель

Звичайне рідке мило — дві столові ложки

Все це ретельно перемішайте і обприскайте капусту, щоб сказати "прощавайте" набридливим гусеницям.

Гусениці на листі капусти. Фото: agriworld.nl

Хімічні методи боротьби з гусеницями на капусті

Якщо ви побачили, що народні засоби не допомагають, настав час використати хімічні. Вони бувають як в ампулах і таблетках, так і у вигляді порошків. Але важливо розводити хімію відповідно до інструкції, а вже потім нею обробляти капусту на городі.

Деякі хімічні препарати потрібно бризкати безпосередньо на сам ґрунт, де у вас росте капуста. Тому всі ці моменти необхідно враховувати, щоб не нашкодити культурі.

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