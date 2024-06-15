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Гусениці атакують капусту — як врятувати культуру на городі від шкідника

15 червня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як вмить позбутися гусениці на капусті — ефективні народні методи боротьби зі шкідником
Декілька гусениць на капусті на городі. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Капуста, як і всі інші культури на городі, може серйозно страждати як від різних захворювань, так і від шкідників, наприклад, від гусениці. Тому якщо ви побачили, що на капусті з’явилися гусениці, терміново позбавляйтеся їх, але робіть це правильно.

Новини.LIVE розповідає, як боротися з гусеницями на капусті.

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Народні методи боротьби з гусеницями на капусті

Якщо ви хочете вмить позбутися цих шкідників на своїй культурі, скористайтеся звичайною ефірною олією. Йдеться про такі види ефірних олій, як:

  • Гвоздикова
  • Кедрова
  • Цитрусова
  • Лавандова
  • Ялицева

Ці засоби вважаються ефективними, адже шкідники терпіти не можуть такі аромати. Тому щоб прибрати гусениць з капусти, просто виберіть одну з таких олій і приготуйте з неї ефективну суміш проти шкідника. Але варто бути обережними, адже не можна допустити того, щоб олія потрапила на сусідні рослини.

Эфирные масла против гусениц на капусте
Ефірні олії проти гусениць на капусті. Фото: Pinterest

Приготування ефективної суміші проти гусениць

Щоб приготувати ефективний розчин, який допоможе раз і назавжди позбутися гусениць на капусті, візьміть такі інгредієнти, як:

  • Вода — п’ять літрів
  • Ефірна олія — десять крапель
  • Звичайне рідке мило — дві столові ложки

Все це ретельно перемішайте і обприскайте капусту, щоб сказати "прощавайте" набридливим гусеницям. 

Гусеницы на листе капусты
Гусениці на листі капусти. Фото: agriworld.nl

Хімічні методи боротьби з гусеницями на капусті

Якщо ви побачили, що народні засоби не допомагають, настав час використати хімічні. Вони бувають як в ампулах і таблетках, так і у вигляді порошків. Але важливо розводити хімію відповідно до інструкції, а вже потім нею обробляти капусту на городі. 

Деякі хімічні препарати потрібно бризкати безпосередньо на сам ґрунт, де у вас росте капуста. Тому всі ці моменти необхідно враховувати, щоб не нашкодити культурі. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно позбутися цибулевої мухи на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна позбутися колорадського жука на городі народними методами. 

Також ми повідомляли про те, як можна захистити дерева в саду від жуків-короїдів.

шкідники
капуста
гусениці
город

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