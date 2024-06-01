Як раз і назавжди позбутися жуків-короїдів у саду — лайфхаки для дачників

Як врятувати дерева в саду від жука-короїда — секрети, про які ви не знали
Однією з найпоширеніших проблем для справжніх дачників є наявність шкідників, а саме — жука-короїда. Щоб врятувати свій сад і город, потрібно знати ефективні методи, які допоможуть забути про цього шкідника раз і назавжди.
Новини.LIVE ділиться корисними лайфхаками боротьби з жуком-короїдом.
Небезпека від жуків-короїдів у саду
Експерти стверджують, що жук-короїд здатний зіпсувати не тільки молоді дерева, а й дорослі рослини і навіть цілі дерев’яні споруди. Цей шкідник живе під корою, де прокладає ходи і відкладає яйця, тому боротися з ним потрібно якнайшвидше.
Ефективні методи боротьби з жуком-короїдом
По-перше, уважно дивіться на свої дерева в саду, щоб одразу виявити цього шкідника. Якщо ви вже побачили на деревах округлі дірки, одразу очищуйте і видаляйте частину кори, щоб виявити глибину проникнення жука.
Використайте металевий дріт, пустивши його ходами жука. Саме дерево швидко обприскайте інсектицидними препаратами, які захистять його від шкідника. Після цього знезаразьте деревину спеціально приготовленим розчином, який можна зробити за допомогою таких інгредієнтів, як:
- Парафін — 600 грамів
- Подрібнена каніфоль — 300 грамів
- Олія — 200 грамів
Розтопіть парафін, додайте туда каніфоль і отриману суміш доведіть до кипіння, після чого додайте олію і кип’ятіть протягом десяти хвилин.
За бажанням обробіть стовбури та основи скелетних гілок глиною і перегноєм.
Ще одним ефективним методом боротьби з цим шкідником вважаються птахи, особливо дятли. На початку сезону поставте пастки, куди влітку потрапляють короїди, а восени їх можна спалити разом із жуками, їхніми яйцями, коконами і личинками.
Постійно проводьте санітарні та гігієнічні заходи в саду, тобто, видаляйте хворі та сухі гілки, адже в них можуть бути жуки-короїди, очищуйте кору, знезаражуйте і зашпаровуйте рани. Наприкінці сезону спаліть залишки, перекопайте ґрунт під деревами і мульчуйте прикореневе коло.
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