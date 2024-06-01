Як раз і назавжди позбутися жуків-короїдів у саду — лайфхаки для дачників

Два жука-короїда, які небезпечні для саду. Фото: Pinterest

Однією з найпоширеніших проблем для справжніх дачників є наявність шкідників, а саме — жука-короїда. Щоб врятувати свій сад і город, потрібно знати ефективні методи, які допоможуть забути про цього шкідника раз і назавжди.

Новини.LIVE ділиться корисними лайфхаками боротьби з жуком-короїдом.

Читайте також:

Небезпека від жуків-короїдів у саду

Експерти стверджують, що жук-короїд здатний зіпсувати не тільки молоді дерева, а й дорослі рослини і навіть цілі дерев’яні споруди. Цей шкідник живе під корою, де прокладає ходи і відкладає яйця, тому боротися з ним потрібно якнайшвидше.

Жук-короїд, який здатний знищити дерева. Фото: ScienceNorway

Ефективні методи боротьби з жуком-короїдом

По-перше, уважно дивіться на свої дерева в саду, щоб одразу виявити цього шкідника. Якщо ви вже побачили на деревах округлі дірки, одразу очищуйте і видаляйте частину кори, щоб виявити глибину проникнення жука.

Використайте металевий дріт, пустивши його ходами жука. Саме дерево швидко обприскайте інсектицидними препаратами, які захистять його від шкідника. Після цього знезаразьте деревину спеціально приготовленим розчином, який можна зробити за допомогою таких інгредієнтів, як:

Парафін — 600 грамів

Подрібнена каніфоль — 300 грамів

Олія — 200 грамів

Розтопіть парафін, додайте туда каніфоль і отриману суміш доведіть до кипіння, після чого додайте олію і кип’ятіть протягом десяти хвилин.

Два жука-короїда на стовбурі дерева. Фото: Desigusxpro

За бажанням обробіть стовбури та основи скелетних гілок глиною і перегноєм.

Ще одним ефективним методом боротьби з цим шкідником вважаються птахи, особливо дятли. На початку сезону поставте пастки, куди влітку потрапляють короїди, а восени їх можна спалити разом із жуками, їхніми яйцями, коконами і личинками.

Постійно проводьте санітарні та гігієнічні заходи в саду, тобто, видаляйте хворі та сухі гілки, адже в них можуть бути жуки-короїди, очищуйте кору, знезаражуйте і зашпаровуйте рани. Наприкінці сезону спаліть залишки, перекопайте ґрунт під деревами і мульчуйте прикореневе коло.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна швидко позбутися колорадського жука на баклажанах.

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити капусту на городі від шкідників.

Також ми повідомляли про те, як можна позбутися землерийок на городі гуманними методами.