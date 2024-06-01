Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як врятувати дерева в саду від жука-короїда — секрети, про які ви не знали arrow

Як врятувати дерева в саду від жука-короїда — секрети, про які ви не знали

1 червня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як раз і назавжди позбутися жуків-короїдів у саду — лайфхаки для дачників
Два жука-короїда, які небезпечні для саду. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Однією з найпоширеніших проблем для справжніх дачників є наявність шкідників, а саме — жука-короїда. Щоб врятувати свій сад і город, потрібно знати ефективні методи, які допоможуть забути про цього шкідника раз і назавжди.

Новини.LIVE ділиться корисними лайфхаками боротьби з жуком-короїдом.

Читайте також:

Небезпека від жуків-короїдів у саду

Експерти стверджують, що жук-короїд здатний зіпсувати не тільки молоді дерева, а й дорослі рослини і навіть цілі дерев’яні споруди. Цей шкідник живе під корою, де прокладає ходи і відкладає яйця, тому боротися з ним потрібно якнайшвидше.

Жук-короед, способный уничтожить деревья
Жук-короїд, який здатний знищити дерева. Фото: ScienceNorway

Ефективні методи боротьби з жуком-короїдом

По-перше, уважно дивіться на свої дерева в саду, щоб одразу виявити цього шкідника. Якщо ви вже побачили на деревах округлі дірки, одразу очищуйте і видаляйте частину кори, щоб виявити глибину проникнення жука. 

Використайте металевий дріт, пустивши його ходами жука. Саме дерево швидко обприскайте інсектицидними препаратами, які захистять його від шкідника. Після цього знезаразьте деревину спеціально приготовленим розчином, який можна зробити за допомогою таких інгредієнтів, як:

  • Парафін — 600 грамів
  • Подрібнена каніфоль — 300 грамів
  • Олія — 200 грамів

Розтопіть парафін, додайте туда каніфоль і отриману суміш доведіть до кипіння, після чого додайте олію і кип’ятіть протягом десяти хвилин. 

Два жука-короеда на стволе дерева
Два жука-короїда на стовбурі дерева. Фото: Desigusxpro

За бажанням обробіть стовбури та основи скелетних гілок глиною і перегноєм. 

Ще одним ефективним методом боротьби з цим шкідником вважаються птахи, особливо дятли. На початку сезону поставте пастки, куди влітку потрапляють короїди, а восени їх можна спалити разом із жуками, їхніми яйцями, коконами і личинками.

Постійно проводьте санітарні та гігієнічні заходи в саду, тобто, видаляйте хворі та сухі гілки, адже в них можуть бути жуки-короїди, очищуйте кору, знезаражуйте і зашпаровуйте рани. Наприкінці сезону спаліть залишки, перекопайте ґрунт під деревами і мульчуйте прикореневе коло.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна швидко позбутися колорадського жука на баклажанах. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити капусту на городі від шкідників. 

Також ми повідомляли про те, як можна позбутися землерийок на городі гуманними методами.

жук-короїд
шкідники
дерева
сад

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера