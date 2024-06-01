Как раз и навсегда избавиться от жуков-короедов в саду — лайфхаки для дачников

Два жука-короеда, которые опасны для сада. Фото: Pinterest

Одной из самых распространенных проблем для настоящих дачников является наличие вредителей, а именно — жука-короеда. Чтобы спасти свой сад и огород, нужно знать эффективные методы, которые помогут забыть об этом вредителе раз и навсегда.

Новини.LIVE делится полезными лайфхаками борьбы с жуком-короедом.

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Эксперты утверждают, что жук-короед способен испортить не только молодые деревья, но и взрослые растения и даже целые деревянные постройки. Этот вредитель живет под корой, где прокладывает ходы и откладывает яйца, поэтому бороться с ним нужно как можно быстрее.

Жук-короед, способный уничтожить деревья. Фото: ScienceNorway

Эффективные методы борьбы с жуком-короедом

Во-первых, внимательно смотрите на свои деревья в саду, чтобы сразу обнаружить этого вредителя. Если вы увидели на деревьях округлые дыры, сразу очищайте и удаляйте часть коры, чтобы обнаружить глубину проникновения жука.

Используйте металлическую проволоку, пустив ее ходами жука. Само дерево быстро обрызгайте инсектицидными препаратами, которые защитят его от вредителя. После этого обеззараживайте древесину специально приготовленным раствором, который можно сделать с помощью таких ингредиентов, как:

Парафин — 600 грамм

Измельченная канифоль — 300 грамм

Масло — 200 грамм

Растопите парафин, добавьте туда канифоль и доведите полученную смесь до кипения, после чего добавьте масло и кипятите в течение десяти минут.

Два жука-короеда на стволе дерева. Фото: Desigusxpro

По желанию обработайте стволы и основания скелетных веток глиной и перегноем.

Еще одним эффективным методом борьбы с этим вредителем считаются птицы, особенно дятлы. В начале сезона поставьте ловушки, куда летом попадают короеды, а осенью их можно сжечь вместе с жуками, яйцами, коконами и личинками.

Постоянно проводите санитарные и гигиенические мероприятия в саду, то есть, удаляйте больные и сухие ветви, ведь в них могут быть жуки-короеды, очищайте кору, обеззараживайте и заделывайте раны. В конце сезона сожгите остатки, перекопайте почву под деревьями и мульчуйте прикорневый круг.

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