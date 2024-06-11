Білокрилка на капусті — що потрібно робити, щоб знищити шкідника

Білокрилка атакує молоду капусту. Колаж: Новини.LIVE

Одним з найголовніших ворогів для капусти є білокрилка. Маленький шкідник оселяється на капустяних листках, де швидко розмножується й знищує усю культуру. Проте, не варто бігти в магазин за отрутою. Є натуральні засоби, які допоможуть швидко та ефективно позбутися білокрилки на городі.

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Що таке білокрилка і чим небезпечна для врожаю

Білокрилка — це дрібна комаха, яка нагадує чимось метелика. Її наукова назва — Trialeurodes vaporariorum West.

Збільшений знімок шкідника білокрилки. Фото: scialert.net

Для агрокультур, які людина вирощує для споживання, вона є шкідником й дуже небезпечним. Її личинки живуть на листках рослин, пошкоджуючи їх та знищуючи. З часом це може призвести до загибелі усієї культури.

Ця комаха любить вологу та температуру від +24 до +26°C, тому у великих листках капусти, де може збиратися волога, вона відчуває себе дуже комфортно. Сидить білокрилка здебільшого під листям капусти, дорослі комахи харчуються соками з нижнього листка.

Для городників важливо вміти вчасно виявити та боротися з цим шкідником, щоб зберегти свої рослини та врожай. Якщо над капустою ви помічаєте хмарки білих комах, то це сигнал негайно рятувати рослину.

Ознаки діяльності білокрилки:

капуста жовтіє;

з'являються чорні плями;

припиняється ріст.

Білокрилка ще й небезпечна тим, що здатна переносити інші захворювання. Тож, позбувшись шкідника, можливо, доведеться ще й довго лікувати рослину. А це означає, що якісного врожаю ви вже навряд дочекаєтесь.

Білокрилка атакувала листя капусти. Фото: freepik.com

Які рослини можуть постраждати від білокрилки

Шкодить білокрилка не тільки капусті. Від цього шкідника також можуть постраждати:

томати;

огірки;

кабачки;

перець;

баклажани;

салати;

селера;

садові квіти.

Білокрилка на капусті — як швидко позбутися без хімії

Як тільки ви помітили перші ознаки присутності шкідника на капусті чи іншій культурі, не баріться та починайте діяти.

Досвідчені городники також радять змивати личинок білокрилки та липкий наліт від них струменем води.

Натуральні засоби для боротьби з білокрилкою на городніх культурах:

суміш молока, олії та соди — для приготування розчину, змішайте 100 мл рідкого мила, 100 мл соняшникової олії, 1 ст. л. соди, півлітра молока і 5 л води та обробіть листи з усіх боків. Для зручності можна використовувати пульверизатор;

— для приготування розчину, змішайте 100 мл рідкого мила, 100 мл соняшникової олії, 1 ст. л. соди, півлітра молока і 5 л води та обробіть листи з усіх боків. Для зручності можна використовувати пульверизатор; дегтярне мило — 0,5 л води 3-4 ст. л. рідкого дігтярного мила. Цим засобом слід обприскати рослину та протерти її ганчіркою від личинок білокрилки;

— 0,5 л води 3-4 ст. л. рідкого дігтярного мила. Цим засобом слід обприскати рослину та протерти її ганчіркою від личинок білокрилки; настій полину — 2-3 ст. л. трави залийте 1 л води, настоюйте 2 дні. Обробляйте засобом рослини;

— 2-3 ст. л. трави залийте 1 л води, настоюйте 2 дні. Обробляйте засобом рослини; настій деревію — 3-4 ст. л. сухої подрібненої трави залийте 1 л води та дайте настоятися 2-3 доби. Можна використовувати;

— 3-4 ст. л. сухої подрібненої трави залийте 1 л води та дайте настоятися 2-3 доби. Можна використовувати; настій часнику — зробіть з часнику кашу, 100 г овочу слід залити 500 мл води й настоювати 5-6 днів. Далі настій розводять: на 1 л води необхідно використовувати всього 5 мл вижимки. Цим засобом оприскують уражені рослини;

— зробіть з часнику кашу, 100 г овочу слід залити 500 мл води й настоювати 5-6 днів. Далі настій розводять: на 1 л води необхідно використовувати всього 5 мл вижимки. Цим засобом оприскують уражені рослини; розчин йоду і соди — в 1 л води додайте 40 г мила, 1 ч. л. йоду і 2 ложки соди, все перемішайте і доведіть об'єм чистою водою до 10 л, капусту обробляйте відразу ж;

— в 1 л води додайте 40 г мила, 1 ч. л. йоду і 2 ложки соди, все перемішайте і доведіть об'єм чистою водою до 10 л, капусту обробляйте відразу ж; настій гіркого перцю — 2 перчини залити водою та настоювати 3 дні, далі до суміші додайте 1/2 шматка дігтярного мила, 1,5 л молока, 100 г олії, 15 л води, все добре перемішайте (сюди можна також додати 2 пачки (80 г) біопрепарату "Актофіту").

Важливо зазначити, оскільки це натуральні засоби, які не містять "хімії", можливо, доведеться провести обробку кілька разів або спробувати різні методи. Адже білокрилка підступна тим, що може звикати до того, що, по суті, має її вбивати. Дуже часто трапляється, коли той самий рецепт, який використовував сусід, у вас уже не буде працювати.

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