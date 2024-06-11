Белокрылка на капусте — что нужно делать, чтобы уничтожить вредителя

Белокрылка атакует молодую капусту. Коллаж: Новини.LIVE

Одним из самых главных врагов для капусты является белокрылка. Маленький вредитель поселяется на капустных листьях, где быстро размножается и уничтожает всю культуру. Однако не стоит бежать в магазин за ядом. Есть натуральные средства, которые помогут быстро и эффективно избавиться от белокрылки на огороде.

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Что такое белокрылка и чем опасна для урожая

Белокрылка — это мелкое насекомое, напоминающее чем-то бабочку. Ее научное название — Trialeurodes vaporariorum West.

Увеличенный снимок вредителя белокрылки. Фото: scialert.net

Для агрокультур, которые человек выращивает для употребления в пищу, он является вредителем и очень опасным. Личинки живут на листьях растений, повреждая и уничтожая их. С течением времени это может привести к гибели всей культуры.

Это насекомое любит влагу и температуру от +24 до +26°C, поэтому в больших листьях капусты, где может собираться влага, она чувствует себя очень комфортно. Сидит белокрылка в основном под листьями капусты, взрослые насекомые питаются соками из нижнего листа.

Для огородников важно уметь своевременно обнаружить и бороться с этим вредителем, чтобы сохранить свои растения и урожай. Если над капустой вы замечаете облачка белых насекомых, то это сигнал немедленно спасать растение.

Признаки деятельности белокрылки:

капуста желтеет;

появляются черные пятна;

прекращается рост.

Белокрылка еще и опасна тем, что способна переносить другие заболевания. Так что, избавившись от вредителя, возможно, придется еще и долго лечить растение. А это значит, что качественного урожая вы уже вряд ли дождетесь.

Белокрылка атаковала листья капусты. Фото: freepik.com

Какие растения могут пострадать от белокрылки

Вредит белокрылка не только капусте. От этого вредителя могут пострадать:

томаты;

огурцы;

кабачки;

перец;

баклажаны;

салаты;

сельдерей;

садовые цветы.

Белокрылка на капусте — как быстро избавиться без химии

Как только вы заметили первые признаки присутствия вредителя на капусте или другой культуре, не медлите и начинайте действовать.

Опытные огородники советуют смывать личинок белокрылки и липкий налет от них струей воды.

Натуральные средства для борьбы с белокрылкой на огородных культурах:

смесь молока, масла и соды — для приготовления раствора, смешайте 100 мл жидкого мыла, 100 мл подсолнечного масла, 1 ст. л. соды, пол-литра молока и 5 л воды и обработайте листья со всех сторон. Для удобства можно использовать пульверизатор;

— для приготовления раствора, смешайте 100 мл жидкого мыла, 100 мл подсолнечного масла, 1 ст. л. соды, пол-литра молока и 5 л воды и обработайте листья со всех сторон. Для удобства можно использовать пульверизатор; дегтярное мыло — 0,5 л воды 3-4 ст. л. жидкого дегтярного мыла. Этим средством следует опрыскать растение и протереть его тряпкой от личинок белокрылки;

— 0,5 л воды 3-4 ст. л. жидкого дегтярного мыла. Этим средством следует опрыскать растение и протереть его тряпкой от личинок белокрылки; настой полыни — 2-3 ст. л. травы залейте 1 л воды, настаивайте 2 дня. Обработайте средством растения;

— 2-3 ст. л. травы залейте 1 л воды, настаивайте 2 дня. Обработайте средством растения; настой тысячелистника — 3-4 ст. л. сухой измельченной травы залейте 1 л воды и дайте настояться 2-3 дня. Можно использовать;

— 3-4 ст. л. сухой измельченной травы залейте 1 л воды и дайте настояться 2-3 дня. Можно использовать; настой чеснока — сделайте из чеснока кашу, 100 г овоща следует залить 500 мл воды и настаивать 5-6 дней. Далее настой разводят: на 1 л воды нужно использовать всего 5 мл выжимки. Этим средством опрыскивают пораженные растения;

— сделайте из чеснока кашу, 100 г овоща следует залить 500 мл воды и настаивать 5-6 дней. Далее настой разводят: на 1 л воды нужно использовать всего 5 мл выжимки. Этим средством опрыскивают пораженные растения; раствор йода и соды — в 1 л воды добавьте 40 г мыла, 1 ч. л. йода и 2 ложки соды, все перемешайте и доведите объем чистой водой до 10 л, обрабатывайте капусту сразу;

— в 1 л воды добавьте 40 г мыла, 1 ч. л. йода и 2 ложки соды, все перемешайте и доведите объем чистой водой до 10 л, обрабатывайте капусту сразу; настой горького перца — 2 перчины залить водой и настаивать 3 дня, далее к смеси добавьте 1/2 куска дегтярного мыла, 1,5 л молока, 100 г масла, 15 л воды, все хорошо перемешайте (сюда можно добавить 2 пачки (80 г) биопрепарата "Актофита").

Важно отметить, поскольку эти натуральные средства, не содержат "химии", возможно придется провести обработку несколько раз или попробовать разные методы. Ведь белокрылка коварна тем, что может привыкать к тому, что, в сущности, должно ее убить. Очень часто случается, когда тот же рецепт, который использовал сосед, у вас уже не будет работать.

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