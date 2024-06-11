Цибулева муха — як вона шкодить врожаю, як позбутися і захистити свій город

Цибулева муха, яка здатна знищити врожай на городі. Фото: Decorexpro

Всі справжні городники знають, як багато різних шкідників на рослинах і як з ними важко боротися. Наприклад, таким шкідником є цибулева муха, яка здатна зіпсувати врожай, тому необхідно розуміти, як можна швидко і ефективно її позбутися.

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Ця комаха може зіпсувати врожай цибулі, через що вона перестає рости, листя стає жовтим, а врожайність знижується. Річ у тім, що личинки цибулевої мухи їдять кореневу систему і цибулини, через що може початися процес гниття.

До того ж рослина перестає бути такою стійкою до інших шкідників і захворювань, які можуть її вразити.

Цибулева муха на листі рослини. Фото: Pinterest

Як боротися з цибулевою мухою

Щоб прибрати цибулеву муху зі свого городу, перед посадкою цибулі можна додати до ґрунту інсектициди, які знищують личинки комахи, але при цьому не шкодять рослинам навколо. Але експерти радять обережно поводитися з цими засобами, щоб не нашкодити ані рослинам поруч, ані навколишньому середовищу.

Як захистити рослини від цибулевої мухи

Якщо ви хочете захистити свої рослини від цього шкідника, можна скористатися народними методами. Спробуйте полити рослину розчином кухонної солі, настоянкою полину або деревною золою, якою потрібно припудрити культуру.

Людина, яка обробляє рослини на городі. Фото: Freepik

Ще одним ефективним засобом для захисту рослини від шкідника вважається водяний мильний розчин, який може зробити так, щоб цибулева муха задихнулася. Крім того, можна скористатися і паразитичними нематодами, які здатні заразити і знищити личинки мухи в ґрунті, і жужелицями, які можуть їсти дорослих особин і личинок.

Але варто розуміти, що народні засоби менш ефективні, ніж хімічні, і можуть вимагати частішого використання.

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