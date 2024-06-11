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Как быстро и эффективно избавиться от луковой мухи на огороде — советы для дачников

11 июня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Луковая муха — как она вредит урожаю, как избавиться и защитить свой огород
Луковая муха, способная уничтожить урожай на огороде. Фото: Decorexpro
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Все настоящие огородники знают, как много разных вредителей на растениях и как с ними тяжело бороться. К примеру, таким вредителем является луковая муха, которая способна испортить урожай, поэтому необходимо понимать, как можно быстро и эффективно от нее избавиться.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Как луковая муха влияет на растения

Это насекомое может испортить урожай лука, из-за чего он перестает расти, листья становятся желтыми, а урожайность снижается. Дело в том, что личинки луковой мухи едят корневую систему и луковицы, из-за чего может начаться процесс гниения.

К тому же растение перестает быть таким устойчивым к другим вредителям и заболеваниям, которые могут его поразить.

Луковая муха на листьях капусты
Луковая муха на листьях растения. Фото: Pinterest

Как бороться с луковой мухой

Чтобы убрать луковую муху со своего огорода, перед посадкой лука можно добавить в почву инсектициды, которые уничтожают личинки насекомого, но при этом не вредят растениям вокруг. Но эксперты советуют осторожно обращаться с этими средствами, чтобы не навредить ни растениям рядом, ни окружающей среде.

Как защитить растения от луковой мухи

Если вы желаете защитить свои растения от этого вредителя, можно пользоваться народными способами. Попробуйте полить растение раствором поваренной соли, настойкой полыни или древесной золой, которой нужно припудрить культуру.

Человек, обрабатывающий капусту на огороде
Человек, который обрабатывает растения на огороде. Фото: Freepik

Еще одним эффективным средством для защиты растения от вредителя считается водяной мыльный раствор, который может сделать так, чтобы луковая муха задохнулась. Кроме того, можно воспользоваться и паразитическими нематодами, способными заразить и уничтожить личинки мухи в почве, и жужелицами, которые могут есть взрослых особей и личинок.

Но следует понимать, что народные средства менее эффективны, чем химические, и могут требовать более частого использования.

Напомним, мы писали о том, как быстро и эффективно защитить растения на огороде от медведки.

Раньше мы рассказывали о том, как можно уничтожить колорадского жука на баклажанах на огороде.

Также мы сообщали о том, как можно защитить капусту на огороде от разных вредителей.

вредители
советы
огород
луковая муха

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