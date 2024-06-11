Подорожник з цукром — для чого слід готувати незвичайну суміш

Листя подорожника, засипані цукром. Фото: alamyimages.fr

Подорожник — це рослина, з якою багато хто з нас знайомий ще з дитинства. У глибинці його споконвіку називали "попутником". Ми прикладали зелені листочки до ранок та подряпин замість лейкопластирів. Але чи знали ви, що подорожник може принести й іншу користь, якщо його засипати цукром?

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Що варто знати про подорожник

Ця рослина містить у собі безліч корисних речовин та вітамінів. Її часто вирощують, щоб використовувати у фітомедицині. Препарати подорожника мають протизапальну, ранозагоювальну, кровоспинну, сечогінну та гіпотензивну дію. Тому їх застосовують при:

гіпертонії;

атеросклерозі;

гострих і хронічних хворобах органів дихання;

захворюваннях шлунково-кишкового тракту;

гастритах;

виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки;

гострих і хронічних ентеритах;

виразковому коліті тощо.

Варто зауважити, що подорожник має протизапальну та відхаркувальну дію, виводить мокроту. Тому є досить ефективним засобом при кашлі, що виник при ГРЗ, ларингіті, трахеїті, бронхіті.

Велике листя подорожнику. Фото: google.com

Навіщо засипати подорожник цукром

Пересипані цукром листочки подорожника виділять сік, утворивши цілющій вітамінний сироп від різних хвороб, зокрема від перерахованих вище. Його можна використовувати і як корисну добавку, і як профілактику від різних захворювань.

Як готувати цілющий сироп подорожнику та правильно застосовувати

На 1 кг листя подорожнику вам знадобиться 1 кг цукру. Перед приготуванням сиропу листя необхідно ретельно промити та просушити.

Далі листочки подорожнику можна укладати шарами у ємність, пересипаючи цукром (шар цукру – шар листя). Після ємність необхідно поставити в темне місце на 3-4 тижні.

Вийде суміш темно-болотного кольору. Процідіть і зберігайте в холодильнику. Приймайте 3 рази на день по 1 ст. ложці за 30 хвилин до вживання їжі.

Варто зауважити, що листя подорожника можна просто висушувати та заварювати разом з іншими корисними травами. У такому вигляді рослина принесе не менше користі і її зможуть вживати люди хворі на цукровий діабет.

Важливо: з народними методами треба бути вкрай обережними, як і з медичними препаратами. Не варто застосовувати їх без дозволу лікаря, особливо якщо наявні серйозні проблеми зі здоров'ям.

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