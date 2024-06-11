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Навіщо засипати подорожник цукром — секрет наших пращурів

11 червня 2024 17:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Подорожник з цукром — для чого слід готувати незвичайну суміш
Листя подорожника, засипані цукром. Фото: alamyimages.fr
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Подорожник — це рослина, з якою багато хто з нас знайомий ще з дитинства. У глибинці його споконвіку називали "попутником". Ми прикладали зелені листочки до ранок та подряпин замість лейкопластирів. Але чи знали ви, що подорожник може принести й іншу користь, якщо його засипати цукром?

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Цей цікавий секрет дійшов до нас від пращурів, які знали про цілющі властивості здавалося б звичайного бур'яну, що росте обабіч дороги. Новини.LIVE ділиться особливим рецептом. 

Що варто знати про подорожник 

Ця рослина містить у собі безліч корисних речовин та вітамінів. Її часто вирощують, щоб використовувати у фітомедицині. Препарати подорожника мають протизапальну, ранозагоювальну, кровоспинну, сечогінну та гіпотензивну дію. Тому їх застосовують при:

  • гіпертонії;
  • атеросклерозі;
  • гострих і хронічних хворобах органів дихання;
  • захворюваннях шлунково-кишкового тракту;
  • гастритах;
  • виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки;
  • гострих і хронічних ентеритах;
  • виразковому коліті тощо. 

Варто зауважити, що подорожник має протизапальну та відхаркувальну дію, виводить мокроту. Тому є досить ефективним засобом при кашлі, що виник при ГРЗ, ларингіті, трахеїті, бронхіті.

 

Що варто знати про подорожник
Велике листя подорожнику. Фото: google.com

Навіщо засипати подорожник цукром 

Пересипані цукром листочки подорожника виділять сік, утворивши цілющій вітамінний сироп від різних хвороб, зокрема від перерахованих вище. Його можна використовувати і як корисну добавку, і як профілактику від різних захворювань. 

Як готувати цілющий сироп подорожнику та правильно застосовувати 

На 1 кг листя подорожнику вам знадобиться 1 кг цукру. Перед приготуванням сиропу листя необхідно ретельно промити та просушити. 

Далі листочки подорожнику можна укладати шарами у ємність, пересипаючи цукром (шар цукру – шар листя). Після ємність необхідно поставити в темне місце на 3-4 тижні.

Вийде суміш темно-болотного кольору. Процідіть і зберігайте в холодильнику. Приймайте 3 рази на день по 1 ст. ложці за 30 хвилин до вживання їжі.

Варто зауважити, що листя подорожника можна просто висушувати та заварювати разом з іншими корисними травами. У такому вигляді рослина принесе не менше користі і її зможуть вживати люди хворі на цукровий діабет.

Важливо: з народними методами треба бути вкрай обережними, як і з медичними препаратами. Не варто застосовувати їх без дозволу лікаря, особливо якщо наявні серйозні проблеми зі здоров'ям. 

 

Раніше ми писали, що насправді лікує подорожник.

Нагадаємо, ми розповідали, яка рослина захищає від стресу та покращує пам'ять.

Також радимо вам дізнатися, як заварити цілющий чай з кульбаби та чим він корисний.

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рецепт
здоров'я
подорожник
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