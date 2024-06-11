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Зачем засыпать подорожник сахаром — секрет наших предков

11 июня 2024 17:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Подорожник с сахаром — для чего следует готовить необычную смесь.
Листья подорожника засыпаны сахаром. Фото: alamyimages.fr
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Подорожник — это растение, с которым многие из нас знакомы еще с детства. В глубинке его испокон веков называли "попутником". Мы прикладывали зеленые листики к ранам и царапинам вместо лейкопластырей. Но знали ли вы, что подорожник может принести и другую пользу, если его засыпать сахаром?

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Этот интересный секрет дошел до нас от предков, знавших о целебных свойствах казалось бы обычного сорняка, растущего по обе стороны дороги. Новини.LIVE делится особым рецептом.

Что стоит знать о подорожнике

Это растение включает в себя множество полезных веществ и витаминов. Ее часто выращивают, чтобы использовать в фитомедицине. Препараты подорожника оказывают противовоспалительное, ранозаживляющее, кровоостанавливающее, мочегонное и гипотензивное действие. Поэтому их применяют при:

  • гипертонии;
  • атеросклерозе;
  • острых и хронических болезнях органов дыхания;
  • заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
  • гастритах;
  • язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
  • острых и хронических энтеритах;
  • язвенном колите и т.д.

Следует заметить, что подорожник оказывает противовоспалительное и отхаркивающее действие, выводит мокроту. Поэтому является достаточно эффективным средством при кашле, возникшем при ОРЗ, ларингите, трахеите, бронхите.

 

Что стоит знать о подорожнике
Большие листья подорожника. Фото: google.com

Зачем засыпать подорожник сахаром

Пересыпанные сахаром листики подорожника выделят сок, образовав целебный витаминный сироп от разных болезней, в частности от вышеперечисленных. Его можно использовать и в качестве полезной добавки, и в качестве профилактики от различных заболеваний.

Как готовить целебный сироп подорожника и правильно применять

На 1 кг листьев подорожника вам понадобится 1 кг сахара. Перед приготовлением сиропа листья нужно тщательно промыть и просушить.

Далее листики подорожника можно укладывать слоями в емкость, пересыпая сахаром (слой сахара — слой листьев). После емкость нужно поставить в черное место на 3-4 недели.

Получится смесь темно-болотного цвета. Процедите и храните в холодильнике. Принимайте 3 раза в день по 1 ст.л. ложке за 30 минут до еды.

Следует заметить, что листья подорожника можно просто высушивать и заваривать вместе с другими полезными травами. В таком виде растение принесет не меньше пользы и его смогут употреблять люди больные сахарным диабетом.

Важно: с народными методами нужно быть очень осторожными, как и с медицинскими препаратами. Не следует применять их без разрешения врача, особенно если имеются серьезные проблемы со здоровьем.

 

Ранее мы писали, что на самом деле лечит подорожник.

Напомним, мы рассказывали, какое растение защищает от стресса и улучшает память.

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