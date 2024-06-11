Подорожник с сахаром — для чего следует готовить необычную смесь.

Листья подорожника засыпаны сахаром. Фото: alamyimages.fr

Подорожник — это растение, с которым многие из нас знакомы еще с детства. В глубинке его испокон веков называли "попутником". Мы прикладывали зеленые листики к ранам и царапинам вместо лейкопластырей. Но знали ли вы, что подорожник может принести и другую пользу, если его засыпать сахаром?

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Что стоит знать о подорожнике

Это растение включает в себя множество полезных веществ и витаминов. Ее часто выращивают, чтобы использовать в фитомедицине. Препараты подорожника оказывают противовоспалительное, ранозаживляющее, кровоостанавливающее, мочегонное и гипотензивное действие. Поэтому их применяют при:

гипертонии;

атеросклерозе;

острых и хронических болезнях органов дыхания;

заболеваниях желудочно-кишечного тракта;

гастритах;

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;

острых и хронических энтеритах;

язвенном колите и т.д.

Следует заметить, что подорожник оказывает противовоспалительное и отхаркивающее действие, выводит мокроту. Поэтому является достаточно эффективным средством при кашле, возникшем при ОРЗ, ларингите, трахеите, бронхите.

Большие листья подорожника. Фото: google.com

Зачем засыпать подорожник сахаром

Пересыпанные сахаром листики подорожника выделят сок, образовав целебный витаминный сироп от разных болезней, в частности от вышеперечисленных. Его можно использовать и в качестве полезной добавки, и в качестве профилактики от различных заболеваний.

Как готовить целебный сироп подорожника и правильно применять

На 1 кг листьев подорожника вам понадобится 1 кг сахара. Перед приготовлением сиропа листья нужно тщательно промыть и просушить.

Далее листики подорожника можно укладывать слоями в емкость, пересыпая сахаром (слой сахара — слой листьев). После емкость нужно поставить в черное место на 3-4 недели.

Получится смесь темно-болотного цвета. Процедите и храните в холодильнике. Принимайте 3 раза в день по 1 ст.л. ложке за 30 минут до еды.

Следует заметить, что листья подорожника можно просто высушивать и заваривать вместе с другими полезными травами. В таком виде растение принесет не меньше пользы и его смогут употреблять люди больные сахарным диабетом.

Важно: с народными методами нужно быть очень осторожными, как и с медицинскими препаратами. Не следует применять их без разрешения врача, особенно если имеются серьезные проблемы со здоровьем.

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