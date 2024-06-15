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Гусеницы атакуют капусту — как спасти культуру на огороде от вредителя

15 июня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как мгновенно избавиться от гусеницы на капусте — эффективные народные методы борьбы с вредителем
Несколько гусениц на капусте в огороде. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Капуста, как и все остальные культуры на огороде, может серьезно страдать как от разных заболеваний, так и от вредителей, например, от гусеницы. Поэтому если вы увидели, что на капусте появились гусеницы, срочно избавляйтесь от них, но делайте это правильно.

Новини.LIVE рассказывает, как бороться с гусеницами на капусте.

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Народные методы борьбы с гусеницами на капусте

Если вы хотите мгновенно избавиться от этих вредителей на своей культуре, воспользуйтесь обычным эфирным маслом. Речь идет о таких видах эфирных масел, как:

  • Гвоздичное
  • Кедровое
  • Цитрусовое
  • Лавандовое
  • Пихтовое

Эти средства считаются эффективными, ведь вредители не могут терпеть такие ароматы. Поэтому чтобы убрать гусениц с капусты, просто выберите одно из таких масел и приготовьте из него эффективную смесь против вредителя. Но следует быть осторожными, ведь нельзя допустить того, чтобы масло попало на соседние растения.

Эфирные масла против гусениц на капусте.
Эфирное масло против гусениц на капусте. Фото: Pinterest

Приготовление эффективной смеси против гусениц

Чтобы приготовить эффективный раствор, который поможет раз и навсегда избавиться от гусениц на капусте, возьмите такие ингредиенты, как:

  • Вода — пять литров
  • Эфирное масло — десять капель
  • Обычное жидкое мыло — две столовых ложки

Все это тщательно перемешайте и опрыскайте капусту, чтобы сказать "прощайте" надоедливым гусеницам.

Гусеницы на листьях капусты
Гусеницы на листьях капусты. Фото: agriworld.nl

Химические методы борьбы с гусеницами на капусте

Если вы увидели, что народные средства не помогают, пора использовать химические. Они бывают как в ампулах и таблетках, так и в виде порошков. Но важно разводить химию в соответствии с инструкцией, а уже потом ею обрабатывать капусту на огороде.

Некоторые химические препараты нужно брызгать непосредственно на саму почву, где у вас растет капуста. Поэтому все эти моменты нужно учесть, чтоб не навредить культуре.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно избавиться от луковой мухи на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как можно избавиться от колорадского жука на огороде народными методами.

Также мы сообщали о том, как можно защитить деревья в саду от жуков-короедов.

вредители
капуста
гусенницы
огород

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