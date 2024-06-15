Как мгновенно избавиться от гусеницы на капусте — эффективные народные методы борьбы с вредителем

Несколько гусениц на капусте в огороде. Фото: Pinterest

Капуста, как и все остальные культуры на огороде, может серьезно страдать как от разных заболеваний, так и от вредителей, например, от гусеницы. Поэтому если вы увидели, что на капусте появились гусеницы, срочно избавляйтесь от них, но делайте это правильно.

Новини.LIVE рассказывает, как бороться с гусеницами на капусте.

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Народные методы борьбы с гусеницами на капусте

Если вы хотите мгновенно избавиться от этих вредителей на своей культуре, воспользуйтесь обычным эфирным маслом. Речь идет о таких видах эфирных масел, как:

Гвоздичное

Кедровое

Цитрусовое

Лавандовое

Пихтовое

Эти средства считаются эффективными, ведь вредители не могут терпеть такие ароматы. Поэтому чтобы убрать гусениц с капусты, просто выберите одно из таких масел и приготовьте из него эффективную смесь против вредителя. Но следует быть осторожными, ведь нельзя допустить того, чтобы масло попало на соседние растения.

Эфирное масло против гусениц на капусте. Фото: Pinterest

Приготовление эффективной смеси против гусениц

Чтобы приготовить эффективный раствор, который поможет раз и навсегда избавиться от гусениц на капусте, возьмите такие ингредиенты, как:

Вода — пять литров

Эфирное масло — десять капель

Обычное жидкое мыло — две столовых ложки

Все это тщательно перемешайте и опрыскайте капусту, чтобы сказать "прощайте" надоедливым гусеницам.

Гусеницы на листьях капусты. Фото: agriworld.nl

Химические методы борьбы с гусеницами на капусте

Если вы увидели, что народные средства не помогают, пора использовать химические. Они бывают как в ампулах и таблетках, так и в виде порошков. Но важно разводить химию в соответствии с инструкцией, а уже потом ею обрабатывать капусту на огороде.

Некоторые химические препараты нужно брызгать непосредственно на саму почву, где у вас растет капуста. Поэтому все эти моменты нужно учесть, чтоб не навредить культуре.

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