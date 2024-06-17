Самшитова вогнівка — хто це і як її швидко позбутися, ефективні поради для дачників

Самшитова вогнівка на листі рослини. Фото: Plant Pono

Досвідчені городники знають, якою великою проблемою є шкідники, яких інколи просто неможливо швидко і легко позбутися. Одними з таких шкідників вважається самшитова вогнівка або гусениця самшиту, яка здатна знищувати рослини, а тому позбавлятися її потрібно терміново.

Про це розповідає Gardens Illustrated.

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Хто така самшитова вогнівка

Самшитова вогнівка або гусениця самшиту — це личинки самшитової плодожерки. Метелик залишає свої яйця в нижній частині самшитового листя, де згодом з’являються гусениці, які прогризають листя, створюючи павутиння.

Цей шкідник може сильно зашкодити самшитовим рослинам у період з березня до жовтня. До того ж, ці гусениці здатні витримувати до 30 градусів морозу, але їсти починають лише тоді, коли надворі більше 15 градусів тепла.

Зовнішній вигляд самшитової вогнівки. Фото: Natura Local

Як врятувати рослини від самшитової вогнівки

На жаль, неможливо раз і назавжди позбутися цього шкідника, але можна з ним впоратися. Існує декілька простих методів, які допоможуть врятувати врожай від самшитової гусениці.

Самшитова вогнівка на рослині. Фото: Pinterest

Видалення власноруч

Уважно зазирніть всередину рослини, адже на поверхні дуже рідко можна побачити цього шкідника. Але пам’ятайте, якщо на вашій ділянці багато рослин, видалити всіх гусениць неможливо. Також можна видалити кінчики пагонів, які вкриті перетинкою, що оточує шкідника, садовими ножицями.

Створення пастки

Самшитова гусениця має феромон, завдяки якому їх дуже манить пастка. Самці комахи, яка потрапила у пастку, після цього не може розмножуватися. Але варто наголосити, що всю міль в саду майже неможливо спіймати.

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