Самшитовая огневка — кто это и как от нее быстро избавиться, эффективные советы для дачников

Самшитная огневка на листьях растения. Фото: Plant Pono

Опытные огородники знают, какой большой проблемой являются вредители, от которых иногда просто невозможно быстро и легко избавиться. Одними из таких вредителей считается самшитовая огневка или гусеница самшита, которая способна уничтожать растения, а потому избавляться от нее нужно срочно.

Об этом рассказываетGardens Illustrated.

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Кто такая самшитовая огневка

Самшитная огневка или гусеница самшита — это личинки самшитовой плодожорки. Бабочка оставляет свои яйца в нижней части самшитовых листьев, где впоследствии появляются гусеницы, которые прогрызают листья, создавая паутину.

Этот вредитель может сильно навредить самшитовым растениям в период с марта по октябрь. К тому же, эти гусеницы способны выдерживать до 30 градусов мороза, но есть начинают только тогда, когда на улице больше 15 градусов тепла.

Внешний вид самшитовой огневки. Фото: Natura Local

Как спасти растения от самшитовой огневки

К сожалению, невозможно раз и навсегда избавиться от этого вредителя, но можно с ним справиться. Есть несколько простых методов, которые помогут спасти урожай от самшитовой гусеницы.

Самшитная огневка на растении. Фото: Pinterest

Удаление своими руками

Внимательно загляните внутрь растения, ведь на поверхности очень редко можно увидеть этого вредителя. Но помните, если на вашем участке много растений, удалить всех гусениц невозможно. Также можно удалить кончики побегов, которые покрыты перепонкой, которая окружает вредителя, садовыми ножницами.

Создание ловушки

Самшитовая гусеница имеет феромон, благодаря которому их очень манит ловушка. Самцы насекомого, которое попало в ловушку, после этого не может размножаться. Но стоит подчеркнуть, что всю моль в саду почти невозможно поймать.

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