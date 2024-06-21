Як назавжди позбутися павутинного кліща — народні методи та ефективні препарати

Павутинні кліщі. Фото: nature-and-garden.com

Павутинний кліщ живиться соком рослин та нищить усе на своєму шляху — від кімнатних рослин до садово-городніх культур. Це павукоподібна тварина, тому використовувати для боротьби з ним препарати для комах абсолютно безнадійно.

Про це написав VseRoste.

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Крихітні розміри дозволяють павутинному кліщу бути непоміченим, доки не почнеться загибель рослин. Тому необхідно регулярно та ретельно оглядати посіви, щоб вчасно розпочати боротьбу з небажаним гостем.

Колонія кліща росте дуже швидко — за рік він може дати до 20 поколінь у домашніх умовах та приблизно чотири покоління на вулиці. Протягом кількох днів велика колонія може знищити рослину повністю, а за пару сезонів впораються навіть з деревом.

Які рослини вражає павутинний кліщ

Кімнатні рослини. В приміщенні не можна використовувати акарициди (отрутохімікати для кліщів), тому доводиться обходитися народними методами або купувати інші препарати для знищення паразита.

В приміщенні не можна використовувати акарициди (отрутохімікати для кліщів), тому доводиться обходитися народними методами або купувати інші препарати для знищення паразита. Огірки. В теплиці кліщу комфортніше, там він росте набагато швидше.

В теплиці кліщу комфортніше, там він росте набагато швидше. Томати. Шкідник не витримує високу вологість, його легко усунути частим обприскуванням. Але й помідори багато води також не люблять.

Шкідник не витримує високу вологість, його легко усунути частим обприскуванням. Але й помідори багато води також не люблять. Ягідні кущі. Уражений кущ скидає ягоди та надовго стає розсадником для шкідників.

Уражений кущ скидає ягоди та надовго стає розсадником для шкідників. Полуниця. Ягоди не дозрівають, швидко сохнуть, після чого гине весь кущ.

Фото: caldwelltreecare.com

Методи профілактики та боротьби

Потрібно приготуватися до тривалого протистояння, адже шкідники звикають до препаратів, тому їх доведеться змінювати кілька разів за сезон.

Регулярно проводити прополювання грядок з видаленням залишків рослин.

Зволожувати ґрунт та рослини.

Проводити обприскування настойкою часнику з розрахунку дві головки на літр води.

Проводити підживлення препаратами з високим процентним вмістом фосфору та калію.

Для кімнатних рослин підійде просте господарське мило. Потрібно намилити губкою велике листя та обприскати дрібне мильним розчином, після чого дати рослині спокій на кілька годин. Потім змити мильну піну та вкрити кущ поліетиленом. Плівка з мила та висока вологість знищать шкідника.

Періодично проводити обрізання ягідних кущів з метою провітрювання крони, щоб не проґавити колонію кліщів.

При посадці полуниці варто пролити ґрунт на грядці гарячою водою, а також в неї помістити посадковий матеріал на кілька хвилин.

Найефективніші препарати проти кліщів

Антикліщ ПРО. Універсальний та високоефективний, безпечний для людей та тварин.

Універсальний та високоефективний, безпечний для людей та тварин. Вертімек. Діє проти всіх видів кліщів, препарат найбільш тривалої дії.

Діє проти всіх видів кліщів, препарат найбільш тривалої дії. Ніссоран. Впливає на дорослих особин, їх личинки та яйця.

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