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Зробіть це, і метелики із задоволенням запилять ваші рослини в саду

14 травня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як привабити метелики у свій сад — поради, які допоможуть дачникам
Людина, яка тримає двох красивих метеликів. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Для багатьох людей метелики — це звичайні красиві комахи, але мало хто знає, що насправді вони відіграють дуже важливу роль в екологічній системі. Річ у тім, що ці комахи запилюють рослини, чим покращують плодовитість, тому варто знати, як ними можна покращити урожайність.

Про це повідомляє ScienceDirect.

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На жаль, останнім часом люди все активніше користуються різними хімікатами, що буквально вбиває метеликів, через що їх стає все менше у світі. Проте на городі вони мають неабияку цінність, адже вони п’ють нектар, під час чого збирають пилок рослин, переносячи його на різні культури, чим запилюють їх.

Якщо ви хочете покращити плодовитість на городі та в саду, варто розуміти, як можна зробити так, щоб залучити цих комах на свою ділянку. 

Большое количество бабочек в тарелке
Велика кількість метеликів у тарілці. Фото: Pinterest

Як можна залучити метеликів

Експерти радять перестати стригти газон, і тоді метелики зазирнуть до вашого саду, щоб запилювати рослини. Вони стверджують, що дика трава в саду допоможе збільшити кількість цих комах на 93%, тим самим, покращуючи врожайність і плодовитість.

Дослідники кажуть, що трава, яка росте тривалий час, привертає увагу метеликів до вашої ділянки. В ході дослідження вчені помітили, що на ділянках саду з густою травою було багато метеликів, причому різних видів. 

Красивая бабочка на цветке в саду
Красивий метелик на квітці в саду. Фото: Bob Vila

Проводивши експеримент у сільській місцевості, вчені змогли залучити на 93% більше метеликів, ніж це було на скошеній траві. Водночас у міській місцевості кількість цих комах збільшилися на 18%, але це також є доволі хорошим результатом.

Але не тільки рослинністю можна привабити метеликів, це можна зробити шляхом вирощування польових квітів. Також залучити цих створінь можна за допомогою дикої трави на балконі або у звичайному віконному ящику. 

Нагадаємо, ми писали про те, як ефективно позбутися землерийок на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна раз і назавжди захистити свої рослини на городі від попелиці. 

Також ми повідомляли про те, навіщо на городі потрібні втулки від туалетного паперу.

рослини
комахи
сад
метелики

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