Як на городі використовувати втулки від туалетного паперу — 5 способів

Посаджена у втулках з-під туалетної бумаги рослина. Фото: 30Seconds

Мало хто знає, але звичайні втулки, які залишаються від туалетного паперу, не варто викидати, адже вони обов’язково згодяться у садівництві. Справа в тому, що цей предмет можна використовувати на городі для сіяння і вирощування різних рослин.

Новини.LIVE розповідає, навіщо на городі потрібні ці втулки.

Як використовувати втулки від туалетного паперу на городі

Втулки для сіяння квітів

Наприклад, ці стаканчики можна використати для насіння петунії, віоли, лобелії, аліссуму та інших рослин. А для того, щоб ці картонні стаканчики не висихали, посипте їх землею або перлитом. До того ж можна посадити квіти разом з цими горшечками.

Рослини у втулках з-під туалетного паперу. Фото: Freepik

Втулки для посадки капусти

Залишки туалетного паперу також можна використати для захисту і вирівнювання росту капусти. По-перше, овоч можна захистити від різних шкідників, а по-друге, цими втулками можна закріпити стебель капусти, щоб він ріс рівним, і розсаду, щоб вона також не заваливалася на бік. До речі, у ці стаканчики можна також садити цибулю на розсаду.

Втулки для розсади перцю

Якщо на городі зовсім мало місця, у паперові стаканчики можна посадити перець. Але при посадці краще не розпилювати ці стаканчики, а сіяти у тому вигляді, якими вони є. При цьому, варто встромляти корені в глибину, щоб перець був більш об’ємним.

Втулки від туалетного паперу для вирощування рослин. Фото: Pinterest

Втулки для вирощування зеленої цибулі

Картонні стаканчики, які залишаються від туалетного паперу, є просто незамінними при вирощуванні зеленої цибулі. При посадці розсади у ґрунт втулку потрібно одягнути на рослину і трошки її вдавити, щоб цибуля росла. До того ж, всередині втулки ніжка цибулі стає білішою, тому її не потрібно засипати землею.

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