Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как втулки от туалетной бумаги могут помочь на огороде arrow

Как втулки от туалетной бумаги могут помочь на огороде

24 февраля 2024 03:07
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как на огороде использовать втулки от туалетной бумаги — 5 способов
Посаженное во втулках из-под туалетной бумаги растение. Фото: 30Seconds
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Мало кто знает, но обычные втулки, которые остаются от туалетной бумаги, не стоит выбрасывать, ведь они обязательно пригодятся в садоводстве. Дело в том, что этот предмет можно использовать на огороде для сеяния и выращивания разных растений.

Новини.LIVE рассказывает, зачем на огороде нужны эти втулки.

Как использовать втулки от туалетной бумаги на огороде

Втулки для сеяния цветов

К примеру, эти стаканчики можно использовать для семян петунии, виолы, лобелии, алиссума и других растений. А для того, чтобы эти картонные стаканчики не высыхали, посыпьте их землей или перлитом. К тому же, можно посадить цветы вместе с этими горшочками.

Растения во втулках из-под туалетной бумаги.
Растения во втулках из-под туалетной бумаги. Фото: Freepik

Втулки для посадки капусты

Остатки туалетной бумаги можно использовать для защиты и выравнивания роста капусты. Во-первых, овощ можно защитить от разных вредителей, а во-вторых, этими втулками можно закрепить стебель капусты, чтобы он рос ровным, и рассаду, чтобы она также не заваливалась на бок. Кстати, в эти стаканчики можно также сажать лук на рассаду.

Втулки для рассады перца

Если на огороде совсем мало места, в бумажные стаканчики можно посадить перец. Но при посадке лучше не распиливать эти стаканчики, а сеять в том виде, как они есть. При этом, следует втыкать корни в глубину, чтобы перец был более объемным.

Втулки от туалетной бумаги.
Втулки от туалетной бумаги для выращивания растений. Фото: Pinterest

Втулки для выращивания зеленого лука

Картонные стаканчики, которые остаются от туалетной бумаги, просто незаменимы при выращивании зеленого лука. При посадке рассады в почву втулку нужно одеть на растение и немного его вдавить, чтобы лук рос. К тому же, внутри втулки ножка лука становится белее, поэтому ее не нужно засыпать землей.

Напомним, мы писали о том, как правильно вырастить яблоки, чтобы они были большими и сочными.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения ни в коем случае нельзя сажать на одном участке и почему.

Также мы сообщали о том, как правильно сажать морковь, чтобы урожай был щедрым.

растения
огород
сад
втулки от туалетной бумаги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

Актуальное по теме