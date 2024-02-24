Как на огороде использовать втулки от туалетной бумаги — 5 способов

Как втулки от туалетной бумаги могут помочь на огороде
Мало кто знает, но обычные втулки, которые остаются от туалетной бумаги, не стоит выбрасывать, ведь они обязательно пригодятся в садоводстве. Дело в том, что этот предмет можно использовать на огороде для сеяния и выращивания разных растений.
Новини.LIVE рассказывает, зачем на огороде нужны эти втулки.
Как использовать втулки от туалетной бумаги на огороде
Втулки для сеяния цветов
К примеру, эти стаканчики можно использовать для семян петунии, виолы, лобелии, алиссума и других растений. А для того, чтобы эти картонные стаканчики не высыхали, посыпьте их землей или перлитом. К тому же, можно посадить цветы вместе с этими горшочками.
Втулки для посадки капусты
Остатки туалетной бумаги можно использовать для защиты и выравнивания роста капусты. Во-первых, овощ можно защитить от разных вредителей, а во-вторых, этими втулками можно закрепить стебель капусты, чтобы он рос ровным, и рассаду, чтобы она также не заваливалась на бок. Кстати, в эти стаканчики можно также сажать лук на рассаду.
Втулки для рассады перца
Если на огороде совсем мало места, в бумажные стаканчики можно посадить перец. Но при посадке лучше не распиливать эти стаканчики, а сеять в том виде, как они есть. При этом, следует втыкать корни в глубину, чтобы перец был более объемным.
Втулки для выращивания зеленого лука
Картонные стаканчики, которые остаются от туалетной бумаги, просто незаменимы при выращивании зеленого лука. При посадке рассады в почву втулку нужно одеть на растение и немного его вдавить, чтобы лук рос. К тому же, внутри втулки ножка лука становится белее, поэтому ее не нужно засыпать землей.
Напомним, мы писали о том, как правильно вырастить яблоки, чтобы они были большими и сочными.
Раньше мы рассказывали о том, какие растения ни в коем случае нельзя сажать на одном участке и почему.
Также мы сообщали о том, как правильно сажать морковь, чтобы урожай был щедрым.
Читайте Новини.LIVE!