Как на огороде использовать втулки от туалетной бумаги — 5 способов

Посаженное во втулках из-под туалетной бумаги растение. Фото: 30Seconds

Мало кто знает, но обычные втулки, которые остаются от туалетной бумаги, не стоит выбрасывать, ведь они обязательно пригодятся в садоводстве. Дело в том, что этот предмет можно использовать на огороде для сеяния и выращивания разных растений.

Новини.LIVE рассказывает, зачем на огороде нужны эти втулки.

Как использовать втулки от туалетной бумаги на огороде

Втулки для сеяния цветов

К примеру, эти стаканчики можно использовать для семян петунии, виолы, лобелии, алиссума и других растений. А для того, чтобы эти картонные стаканчики не высыхали, посыпьте их землей или перлитом. К тому же, можно посадить цветы вместе с этими горшочками.

Растения во втулках из-под туалетной бумаги. Фото: Freepik

Втулки для посадки капусты

Остатки туалетной бумаги можно использовать для защиты и выравнивания роста капусты. Во-первых, овощ можно защитить от разных вредителей, а во-вторых, этими втулками можно закрепить стебель капусты, чтобы он рос ровным, и рассаду, чтобы она также не заваливалась на бок. Кстати, в эти стаканчики можно также сажать лук на рассаду.

Втулки для рассады перца

Если на огороде совсем мало места, в бумажные стаканчики можно посадить перец. Но при посадке лучше не распиливать эти стаканчики, а сеять в том виде, как они есть. При этом, следует втыкать корни в глубину, чтобы перец был более объемным.

Втулки от туалетной бумаги для выращивания растений. Фото: Pinterest

Втулки для выращивания зеленого лука

Картонные стаканчики, которые остаются от туалетной бумаги, просто незаменимы при выращивании зеленого лука. При посадке рассады в почву втулку нужно одеть на растение и немного его вдавить, чтобы лук рос. К тому же, внутри втулки ножка лука становится белее, поэтому ее не нужно засыпать землей.

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