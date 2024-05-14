Как привлечь бабочки в свой сад — советы, которые помогут дачникам

Человек, держащий двух красивых бабочек. Фото: Freepik

Для многих людей бабочки — это обычные красивые насекомые, но мало кто знает, что на самом деле они играют очень важную роль в экологической системе. Дело в том, что эти насекомые опыляют растения, чем улучшают плодовитость, поэтому следует знать, как ими можно улучшить урожайность.

Об этом сообщает ScienceDirect.

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К сожалению, в последнее время люди все активнее пользуются разными химикатами, что буквально убивает бабочек, из-за чего их становится все меньше в мире. Однако на огороде они имеют большую ценность, ведь они пьют нектар, во время чего собирают пыльцу растений, перенося ее на разные культуры, чем опыляют их.

Если вы хотите улучшить плодовитость на огороде и саду, следует понимать, как можно сделать так, чтобы привлечь этих насекомых на свой участок.

Большое количество бабочек в тарелке. Фото: Pinterest

Как можно привлечь бабочек

Эксперты советуют перестать стричь газон, и тогда бабочки заглянут в ваш сад, чтобы опылять растения. Они утверждают, что дикая трава в саду поможет увеличить количество этих насекомых на 93%, тем самым улучшая урожайность и плодовитость.

Исследователи говорят, что трава, которая растет долго, привлекает внимание бабочек к вашему участку. В ходе исследования ученые заметили, что на участках сада с густой травой было много бабочек, причем разных видов.

Красивая бабочка на цветке в саду. Фото: Bob Vila

Проведя эксперимент в сельской местности, ученые смогли привлечь на 93% больше бабочек, чем это было на скошенной траве. В то же время в городской местности количество этих насекомых увеличилось на 18%, но это также довольно хороший результат.

Но не только растительностью можно привлечь бабочек, это можно сделать путем выращивания полевых цветов. Также привлечь эти создания можно с помощью дикой травы на балконе или в обычном оконном ящике.

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