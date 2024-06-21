Как навсегда избавиться от паутинного клеща — народные методы и эффективные препараты

Паутинные клещи. Фото: nature-and-garden.com

Паутинный клещ питается соком растений и уничтожает все на своем пути — от комнатных растений до садово-огородных культур. Это паукообразное животное, потому использовать для борьбы с ним препараты для насекомых совершенно безнадежно.

Об этом написал VseRoste.

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Крошечные размеры позволяют паутинному клещу быть незамеченным, пока не начнется гибель растений. Поэтому необходимо регулярно и тщательно осматривать посевы, чтобы вовремя вступить в борьбу с нежеланным гостем.

Колония клеща растет очень быстро — за год он может дать до 20 поколений в домашних условиях и четыре поколения на улице. В течение нескольких дней большая колония может уничтожить растение полностью, а за пару сезонов справятся даже с деревом.

Какие растения поражает паутинный клещ

Комнатные растения. В помещении нельзя использовать акарициды (ядохимикаты для клещей), поэтому приходится обходиться народными методами или покупать другие препараты для уничтожения паразита.

В помещении нельзя использовать акарициды (ядохимикаты для клещей), поэтому приходится обходиться народными методами или покупать другие препараты для уничтожения паразита. Огурцы. В теплице клещу удобнее, там он растет гораздо быстрее.

В теплице клещу удобнее, там он растет гораздо быстрее. Томаты. Вредитель не выдерживает высокой влажности, его легко устранить частым опрыскиванием. Но и помидоры много воды тоже не любят.

Вредитель не выдерживает высокой влажности, его легко устранить частым опрыскиванием. Но и помидоры много воды тоже не любят. Ягодные кусты. Пораженный куст сбрасывает ягоды и надолго становится питомником для вредителей.

Пораженный куст сбрасывает ягоды и надолго становится питомником для вредителей. Клубника. Ягоды не созревают, быстро сохнут, после чего гибнет весь куст.

Фото: caldwelltreecare.com

Методы профилактики и борьбы

Нужно приготовиться к длительному противостоянию, ведь вредители привыкают к препаратам, поэтому их придется менять несколько раз в сезон.

Регулярно производить прополку грядок с удалением остатков растений.

Увлажнять почву и растения.

Проводить опрыскивание настойкой чеснока из расчета две головки на литр воды.

Проводить подкормку препаратами с высоким процентным содержанием фосфора и калия.

Для комнатных растений подойдет простое хозяйственное мыло. Нужно намылить губкой большие листья и опрыскать мелкие мыльным раствором, после чего оставить покое на несколько часов. Затем смыть мыльную пену и укрыть куст полиэтиленом. Пленка из мыла и высокая влажность уничтожат вредителя.

Периодически проводить обрезку ягодных кустов с целью проветривания кроны, чтобы не упустить колонию клещей.

При посадке клубники следует пролить грунт на грядке горячей водой, а также в нее поместить посадочный материал на несколько минут.

Самые эффективные препараты против клещей

Антиклещ ПРО. Универсальный и высокоэффективный, безопасный для людей и животных.

Универсальный и высокоэффективный, безопасный для людей и животных. Вертимек. Действует против всех видов клещей, препарат наиболее продолжительного действия.

Действует против всех видов клещей, препарат наиболее продолжительного действия. Ниссоран. Воздействует на взрослых особей, их личинки и яйца.

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