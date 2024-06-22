Чем опасны жуки-короеды — как защитить яблоню и грушу в саду от вредителей

Два жука-короеда на дереве. Фото: Techinfus.com

Некоторые дачники, которые замечают жуков-короедов на яблоне и груше, не обращают на них никакого внимания, и это зря, ведь они могут стать настоящими "истребителями". Мы объясняем, почему эти вредители так опасны и как от них можно эффективно избавиться.

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Вредители на огороде и в саду — это самая главная проблема для всех дачников, поскольку они способны уничтожать целые урожаи деревьев, кустов, цветов или культур. Одним из таких вредителей являются жуки-короеды, которые на самом деле негативно влияют на урожайность.

Настоящие садоводы отмечают, что короеды особенно опасны именно для плодовых деревьев, ведь они могут навредить коре. Причем, пострадать от этих вредителей могут не только молодые, но и более взрослые деревья в саду.

Жуки-короеды на дереве. Фото: Pinterest

Почему жуки-короеды так опасны для яблонь и груш

Дело в том, что короеды способны делать большое количество отверстий в столбе плодовых деревьев. Тем самым, эти вредители способны заносить в раны деревьев грибницу и споры разрушающих их грибов. Делают это вредители для того, чтобы отложить туда свои личинки, которые едят ветхую древесину.

В результате этого молодые деревья погибают очень быстро, а вот взрослые способны сопротивляться дольше, что помогает им еще прожить.

Жук-короед, опасный для деревьев. Фото: ScienceNorway

Как можно защитить деревья от короедов

Чтобы своевременно спасти яблоню и грушу от этих вредителей, нужно время от времени осматривать их. Если вы заметили, что на дереве появились отверстия диаметром от полутора до двух миллиметров, возле которых лечит щепотка опилок, это значит, что там завелись жуки.

Если отверстий много, лучше спилить и сжечь плодовое дерево, полностью его уничтожив. А если отверстий не так уж много, это значит, что короеды только начали разрушать грушу или яблоню, то растение еще можно спасти.

Возьмите шприц и введите в отверстия инсектицид, который мгновенно уничтожит вредителей и не позволит им разрушать деревья.

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