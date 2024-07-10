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Июль в саду — чем прикормить малину, чтобы иметь урожай больших и сладких ягод

10 июля 2024 07:32
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасия Мироненко
Чем подкормить малину в июле — три полезных удобрения для щедрого урожая
Урожай малины в саду. Фото: google.com
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасия Мироненко

Малина — самая ароматная и сладкая ягода. Украинцы ее обожают, а потому она растет чуть ли не на каждом приусадебном участке. Однако для получения высокого урожая растение требует внимания и своевременной подкормки. Особенно важно обеспечить малину питательными веществами в июле, во время активного роста и формирования ягод.

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Какие удобрения необходимы малине в июле

Поскольку именно во второй месяц лета кусты малины активно растут и формируют ягоды, растению нужны азотные удобрения. Именно этот элемент может находиться в серьезном дефиците.

Если азота достаточно, у растения активно растут листья и побеги. Это важно для будущего урожая.

Также малина нуждается в:

  • фосфоре для корней и плодов;
  • калие для устойчивости к стрессам и повышению вкусовых качеств;
  • кальцие и магние для всеобщего здоровья растения.

 

Три полезных удобрения, которыми следует подкормить малину в июле
Девушка собирает малину. Фото: google.com

Три полезных удобрения, которыми следует подкормить малину в июле

Быстро обогатить почву азотом помогает обычный коровяк. Его разводят в пропорции 1:10 с водой и поливают кусты под корнем.

Настой золы поможет обогатить почву калием и фосфором, что также улучшит качество ягод и урожайность. Для этого нужно взять 1 стакан древесной золы и развести в 10 литрах воды. Жидкости нужно настояться несколько часов. Полученным раствором поливают кусты из расчета полутора ведер на погонный метр.

Также во время цветения и формирования ягод для подкормки малины рекомендуют использовать борную кислоту, которая способствует увеличению урожая и улучшению завязывания плодов. Чтобы приготовить полезный коктейль для растения, возьмите 2 г борной кислоты и разведите в небольшом количестве теплой воды. Затем добавьте это в 10 л воды. Полученным раствором поливают кусты под корень.

Помните, регулярные подкормки в июле помогут малине получить все нужные питательные вещества и снабдят вас большим урожаем крупных и сладких ягод.

 

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