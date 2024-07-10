Чем подкормить малину в июле — три полезных удобрения для щедрого урожая

Урожай малины в саду. Фото: google.com

Малина — самая ароматная и сладкая ягода. Украинцы ее обожают, а потому она растет чуть ли не на каждом приусадебном участке. Однако для получения высокого урожая растение требует внимания и своевременной подкормки. Особенно важно обеспечить малину питательными веществами в июле, во время активного роста и формирования ягод.

Читайте также:

Чем подкормить малину во второй летний месяц, чтобы собрать большой урожай сладких ягод, рассказываем секреты садоводов в нашем материале.

Какие удобрения необходимы малине в июле

Поскольку именно во второй месяц лета кусты малины активно растут и формируют ягоды, растению нужны азотные удобрения. Именно этот элемент может находиться в серьезном дефиците.

Если азота достаточно, у растения активно растут листья и побеги. Это важно для будущего урожая.

Также малина нуждается в:

фосфоре для корней и плодов;

фосфоре для корней и плодов; калие для устойчивости к стрессам и повышению вкусовых качеств;

кальцие и магние для всеобщего здоровья растения.

Девушка собирает малину. Фото: google.com

Три полезных удобрения, которыми следует подкормить малину в июле

Быстро обогатить почву азотом помогает обычный коровяк. Его разводят в пропорции 1:10 с водой и поливают кусты под корнем.

Настой золы поможет обогатить почву калием и фосфором, что также улучшит качество ягод и урожайность. Для этого нужно взять 1 стакан древесной золы и развести в 10 литрах воды. Жидкости нужно настояться несколько часов. Полученным раствором поливают кусты из расчета полутора ведер на погонный метр.

Также во время цветения и формирования ягод для подкормки малины рекомендуют использовать борную кислоту, которая способствует увеличению урожая и улучшению завязывания плодов. Чтобы приготовить полезный коктейль для растения, возьмите 2 г борной кислоты и разведите в небольшом количестве теплой воды. Затем добавьте это в 10 л воды. Полученным раствором поливают кусты под корень.

Помните, регулярные подкормки в июле помогут малине получить все нужные питательные вещества и снабдят вас большим урожаем крупных и сладких ягод.

Ранее мы рассказывали, как посадить голубику и правильно за ней ухаживать, чтобы получить качественный и большой урожай.

Напомним, мы писали, чем подкормить крыжовник в июле и августе, чтобы получить хороший урожай.

Также советуем вам узнать, что известно о ягоде-гибриде йошта и кому ее стоит есть.