Чим підживлювати кавуни, щоб врожай був солодким — найкращі добрива та поради

Стиглий розрізаний кавун на городі. Фото: syngenta.ua

Не кожному під силу виростити великі та солодкі кавуни на своєму городі, адже це доволі вибаглива ягода. Проте, якщо забезпечити примхливого зеленого гіганта відповідними умовами та доглядом, він у боргу не залишиться. Особливу увагу слід приділяти вчасному та правильному підживленню.

Які добрива та коли слід вносити у ґрунт, щоб врожай кавунів вас приємно здивував, розповідаємо далі в нашому матеріалі.

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Коли та скільки удобрюють кавун

Удобрення кавунів залежить від декількох факторів, таких як тип ґрунту, кліматичні умови тощо. Загальні рекомендації щодо удобрення кавунів виглядають наступним чином:

Перед посадкою або посівом рослини ґрунт має бути удобрений. Зазвичай досвідчені фермери вносять фосфорно-калійне підживлення ще з осені. Під час активного росту. Коли кавуни активно ростуть і розвиваються, можна застосовувати добрива, багаті на азот, фосфор та калій. Під час формування плодів. Коли на рослині формуються плоди, корисно використовувати добрива, багаті на калій, що сприяють формуванню та дозріванню плодів.

Зазвичай удобрення проводять кожні 2-3 тижні протягом вегетаційного періоду. До кожного застосування добрива слід дотримуватися рекомендованих доз, оскільки надмір добрив може завдати шкоди рослинам.

Кавун на городі. Фото: Pexels

Яке добриво любить кавун найбільше

Найкращими добривами для кавуна є органічні та мінеральні.

Підживлювати кавуни у відкритому ґрунті варто:

гноєм великої рогатої худоби — велика кількість азоту, і калію;

курячим послідом — багато фосфору, азоту, калію та сірки;

фосфору, азоту, калію та сірки; деревним попелом — багато фосфору, калію та цілий комплекс корисних елементів, що потрібні для зростання і розвитку кавунів. Але мало азоту.

Великі кавуни на городі. Фото: depositphotos.com

Як підживлювати кавуни деревним попелом

Деревний попіл належить до калійно-фосфорного та вапняного добрива. Проте, у ньому насправді можна знайти ще приблизно 30 інших корисних мінеральних елементів для рослин.

Для того, щоб підживити сотку землі, вам знадобиться приблизно 10 кг деревного попелу. Вносити його потрібно під час перекопування ґрунту. Краще вносити його у сухому вигляді, коли ви тільки готуєте землю до посадки різних рослин.

Також таке добриво необхідне кавунам у період цвітіння та формування зав’язі. Для приготування добрива треба 50 г попелу залити двома літрами окропу, дати настоятися 8 годин. Надвечір цією сумішшю варто добре обприскати кавуни, не пропускаючи жодного листочка.

А можна зробити розчин з попелу і поливати рослину під час росту та дозрівання:

200 г попелу змішати з 10 л води;

настояти 6-7 днів;

поливати під корінь.

Стиглий розрізаний кавун на городі. Фото: google.com

Чим підживити кавуни у червні

У період росту, а також плодоношення культури можна використовувати два підживлення:

спеціальний компост, який складається з гною, землі та решток бур’янів і рослинних відходів (до прикладу, картопляного лушпиння). Однак компост готують ще з осені, адже він має бути витриманий не менш як 8 місяців. Таке добриво змішують з верхнім шаром землі. Вносити добрива доведеться протягом усього періоду росту і плодоношення культури;

Вносити добрива доведеться протягом усього періоду росту і плодоношення культури; розчин гною, для приготування якого необхідно взяти три кг коров’яку й залити відром води. Для витримки добриво треба поставити на тиждень у темному місці. Перед підживленням кавунів, добриво треба розбавити водою ( кожен літр настою розбавляється 10 л води).

Раніше ми писали, чим категорично не можна підживлювати малину.

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