Чем подкармливать арбузы, чтобы урожай был сладким – лучшие удобрения и советы

Спелый разрезанный арбуз на огороде. Фото: syngenta.ua

Не каждому по силам вырастить большие и сладкие арбузы на своем огороде, ведь это довольно требовательная ягода . Однако, если обеспечить капризный зеленый гигант соответствующими условиями и уходом, он в долгу не останется. Особое внимание следует уделять своевременной и правильной подкормке.

Какие удобрения и когда следует вносить в почву, чтобы урожай арбузов вас приятно удивил, рассказываем дальше в нашем материале.

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Лучшими удобрениями для арбуза являются органические и минеральные. Обычно опытные фермеры вносят фосфорно-калийную подкормку еще с осени.

Подкармливать арбузы в открытом грунте следует:

гноем крупного рогатого скота — большое количество азота и калия;

куриным пометом — много фосфора, азота, калия и серы;

фосфора, азота, калия и серы; древесной золой – много фосфора, калия и целый комплекс полезных элементов, необходимых для роста и развития арбузов. Но мало азота.

Большие арбузы на огороде. Фото: depositphotos.com

Как подкармливать арбузы древесной золой

Древесный пепел относится к калийно-фосфорному и известковому удобрению. Тем не менее, в нем на самом деле обнаруживается еще примерно 30 других полезных минеральных элементов для растений.

Для того чтобы подпитать сотку земли, вам понадобится примерно 10 кг древесного пепла . Вносить его нужно при перекапывании почвы. Лучше вносить его в сухом виде, когда вы только готовите землю к посадке разных растений.

Также такое удобрение необходимо арбузам в период цветения и формированию завязи. Для приготовления удобрения нужно 50 граммов пепла залить двумя литрами кипятка, дать настояться 8 часов. К вечеру этой смесью следует хорошо опрыскать арбузы, не пропуская ни одного листика.

Спелый разрезанный арбуз на огороде. Фото: google.com

Чем подпитать арбузы в июне

Лучшей подкормкой для арбузов в начале роста будет специальный компост – смесь навоза, земли и сорняков. Например, можно складывать кучу из сорняков, картофельной шелухи и других отходов и выдерживать 12 месяцев. После того как компост будет готов, его нужно смешать с верхним слоем земли.

Такое удобрение необходимо вносить постоянно как в период роста, так и во время плодоношения культуры. Если компоста нет, арбузы можно подпитывать раствором гноя. Для этого нужно взять три килограмма коровяка и залить ведром воды. Для выдержки удобрение следует поставить на неделю в темном месте. Перед подпиткой арбузов, удобрение нужно разбавить водой.

Через месяц после высадки арбузы можно подкормить птичьим пометом. Также не следует забывать о нитратах аммония, суперфосфате и хлористом кальции.

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