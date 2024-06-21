Чем подкармливать арбузы, чтобы урожай был сладким – лучшие удобрения и советы

Чем подкормить арбузы, чтобы выросли сладкие, как мед — секрет идеального удобрения
Не каждому по силам вырастить большие и сладкие арбузы на своем огороде, ведь это довольно требовательная ягода . Однако, если обеспечить капризный зеленый гигант соответствующими условиями и уходом, он в долгу не останется. Особое внимание следует уделять своевременной и правильной подкормке.
Какие удобрения и когда следует вносить в почву, чтобы урожай арбузов вас приятно удивил, рассказываем дальше в нашем материале.
Какое удобрение любит арбуз больше всего
Лучшими удобрениями для арбуза являются органические и минеральные. Обычно опытные фермеры вносят фосфорно-калийную подкормку еще с осени.
Подкармливать арбузы в открытом грунте следует:
- гноем крупного рогатого скота — большое количество азота и калия;
- куриным пометом — много фосфора, азота, калия и серы;
- древесной золой – много фосфора, калия и целый комплекс полезных элементов, необходимых для роста и развития арбузов. Но мало азота.
Как подкармливать арбузы древесной золой
Древесный пепел относится к калийно-фосфорному и известковому удобрению. Тем не менее, в нем на самом деле обнаруживается еще примерно 30 других полезных минеральных элементов для растений.
Для того чтобы подпитать сотку земли, вам понадобится примерно 10 кг древесного пепла . Вносить его нужно при перекапывании почвы. Лучше вносить его в сухом виде, когда вы только готовите землю к посадке разных растений.
Также такое удобрение необходимо арбузам в период цветения и формированию завязи. Для приготовления удобрения нужно 50 граммов пепла залить двумя литрами кипятка, дать настояться 8 часов. К вечеру этой смесью следует хорошо опрыскать арбузы, не пропуская ни одного листика.
Чем подпитать арбузы в июне
Лучшей подкормкой для арбузов в начале роста будет специальный компост – смесь навоза, земли и сорняков. Например, можно складывать кучу из сорняков, картофельной шелухи и других отходов и выдерживать 12 месяцев. После того как компост будет готов, его нужно смешать с верхним слоем земли.
Такое удобрение необходимо вносить постоянно как в период роста, так и во время плодоношения культуры. Если компоста нет, арбузы можно подпитывать раствором гноя. Для этого нужно взять три килограмма коровяка и залить ведром воды. Для выдержки удобрение следует поставить на неделю в темном месте. Перед подпиткой арбузов, удобрение нужно разбавить водой.
Через месяц после высадки арбузы можно подкормить птичьим пометом. Также не следует забывать о нитратах аммония, суперфосфате и хлористом кальции.
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