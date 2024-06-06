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Як врятувати рослину після надмірної кількості добрив — важливі кроки

6 червня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що робити, якщо переборщили з добривами на городі — дієві поради
Дачниця, яка доглядає рослини на городі. Фото: Pexels
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Процес підживлення на городі є дуже важливим для всіх рослин, але потрібно стежити за кількістю добрив, якими ви "нагодували" ту чи іншу культуру. Якщо ви помітили, що переборщили з добривами, варто одразу ж вживати необхідних заходів, щоб врятувати рослину.

Новини.LIVE розповідає, що робити.

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Добрива допомагають рослинам краще рости і плодоносити, і насичує ґрунт корисними компонентами. Але інколи в спробі наситити землю поживними речовинами деякі городники можуть додати надмірну кількість добрив. Тому слід знати, що робити в такому випадку.

Надмірне підживлення на городі — чим це загрожує і що робити

Якщо ви навесні або восени додали занадто багато добрив із вмістом азоту, ваші рослини можуть піти в бадилля без плодів, хоча і добре цвісти. В цьому випадку вам необхідно додати до води аміачну селітру або сечовину у співвідношенні однієї сірникової коробки на одне відро води, розділивши розчин на вісім-десять культур. 

Человек, подпитывающий растения
Людина, яка підживлює рослини. Фото: Purie Garden

Можна також виправити ситуацію суперфосфатом у співвідношенні 30-60 грамів на один квадратний метр ділянки. Щоб він швидше подіяв, попередньо залиште його у воді на декілька годин. Потім рівномірно розподіліть отриманий розчин між рослинами, регулярно перемішуючи його.

Якщо ви переборщили з підживленням суниці, перцю або помідорів, додайте до ґрунту свіжу тирсу або солому в пропорції три-п’ять кілограмів на десять квадратних метрів. Один раз на десять днів обробляйте рослини препаратами проти грибкових захворювань, закінчивши цю процедуру за 20-30 днів до дозрівання врожаю.

Процесс подкормки растения на огороде
Процес підживлення рослини на городі. Фото: Pinterest

Якщо ви переборщили з підживленням попелом, марганцівкою або іншими мікроелементами, частіше поливайте город, щоб прибрати залишки з верхніх шарів ґрунту.

Нагадаємо, ми писали про те, навіщо досвідчені дачники заривають старе відро на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чим звичайна шкаралупа волоського горіха може бути корисною на городі. 

Також ми повідомляли про те, для чого і яким чином розпушувати ґрунт на городі.

рослини
підживлення
город
добрива

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