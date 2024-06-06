Що робити, якщо переборщили з добривами на городі — дієві поради

Дачниця, яка доглядає рослини на городі. Фото: Pexels

Процес підживлення на городі є дуже важливим для всіх рослин, але потрібно стежити за кількістю добрив, якими ви "нагодували" ту чи іншу культуру. Якщо ви помітили, що переборщили з добривами, варто одразу ж вживати необхідних заходів, щоб врятувати рослину.

Новини.LIVE розповідає, що робити.

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Добрива допомагають рослинам краще рости і плодоносити, і насичує ґрунт корисними компонентами. Але інколи в спробі наситити землю поживними речовинами деякі городники можуть додати надмірну кількість добрив. Тому слід знати, що робити в такому випадку.

Надмірне підживлення на городі — чим це загрожує і що робити

Якщо ви навесні або восени додали занадто багато добрив із вмістом азоту, ваші рослини можуть піти в бадилля без плодів, хоча і добре цвісти. В цьому випадку вам необхідно додати до води аміачну селітру або сечовину у співвідношенні однієї сірникової коробки на одне відро води, розділивши розчин на вісім-десять культур.

Людина, яка підживлює рослини. Фото: Purie Garden

Можна також виправити ситуацію суперфосфатом у співвідношенні 30-60 грамів на один квадратний метр ділянки. Щоб він швидше подіяв, попередньо залиште його у воді на декілька годин. Потім рівномірно розподіліть отриманий розчин між рослинами, регулярно перемішуючи його.

Якщо ви переборщили з підживленням суниці, перцю або помідорів, додайте до ґрунту свіжу тирсу або солому в пропорції три-п’ять кілограмів на десять квадратних метрів. Один раз на десять днів обробляйте рослини препаратами проти грибкових захворювань, закінчивши цю процедуру за 20-30 днів до дозрівання врожаю.

Процес підживлення рослини на городі. Фото: Pinterest

Якщо ви переборщили з підживленням попелом, марганцівкою або іншими мікроелементами, частіше поливайте город, щоб прибрати залишки з верхніх шарів ґрунту.

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