Як правильно розпушувати ґрунт на городі — які рослини цього потребують

Дачник, який порається у своєму городі. Фото: Freepik

Багато городників вважають, що розпушування ґрунту — це не так важливо, але, насправді, цей процес здатний покращити врожайність. Ми пояснюємо, для чого потрібно розпушувати город і які рослини потребують цього процесу.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

Читайте також:

Розпушування ґрунту — для чого це потрібно

Деякі дачники навіть не згадують про те, що город потрібно розпушувати, і дарма. Адже цей процес є таким же важливим, як полив, підживлення і боротьба зі шкідниками. Так, розпушувати ґрунт на городі потрібно для того, щоб:

Покращити склад ґрунту

Зекономити вологу

Підсилити харчування квітів і культур

Допомогти кореневій системі рослин дихати

Тому, якщо виникає питання, чи розпушувати свою ділянку, відповідь — однозначно так! До того ж, варто знати, які рослини потрібно розпушувати і як це правильно робити з ними.

Садівниця, яка розпушує свій город. Фото: Alamy

Розпушування рослин — кому потрібно і як це робити

Помідори

Вперше ґрунт під томатами розпушують через пару тижнів після того, як ви посіяли розсаду на городі. Спочатку це потрібно робити на глибині в шість-вісім сантиметрів, а потім кожні два-три тижні поглиблюватися на десять або 12 сантиметрів.

Урожай стиглих помідорів на городі. Фото: Freepik

Перець і баклажан

Період розпушування — такий самий, як у помідорів, але далі це робити не треба. Річ у тому, що коренева система перців розташовується неглибоко, тому розпушувати ґрунт потрібно лише на п’ять-десять сантиметрів глибини і лише між рядами.

Перець і баклажани на одній грядці. Фото: Decorexpro

Огірки

Розпушувати ґрунт під огірками потрібно одразу після виникнення сходів, але лише між рядами і на глибині в чотири-вісім сантиметрів.

Вирощені огірки на городі. Фото: Pinterest

Картопля

Спочатку розпушувати ґрунт під цією культурою потрібно через тиждень після посадки, але робити це дуже обережно і неглибоко — лише на два-три сантиметрів у глибину.

Вдруге робити це потрібно тоді, коли рослина виросте на 13-15 сантиметрів вверх, але в цьому випадку потрібно ще й підгортати кущ. Робити таку процедуру втретє потрібно через десять або 12 днів.

Урожай картоплі на городі. Фото: Pinterest

Буряк

Розпушувати ґрунт під цією культурою потрібно раз на тиждень між рядами і на глибину в три-чотири сантиметри. Що стосується підгортання, то робити це не потрібно.

Готовий врожай буряка на городі. Фото: Pinterest

Також розпушувати ґрунт потрібно під такими рослинами, як:

Капуста

Морква

Цибуля

Часник

Нагадаємо, ми писали про те, навіщо досвідчені дачники використовують молоко на городі.

Раніше ми розповідали про те, які бур’яни здатні зіпсувати врожай на городі.

Також ми повідомляли про те, які рослини на городі в жодному разі не можна підживлювати золою.