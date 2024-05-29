Как правильно рыхлить почву на огороде — какие растения в этом нуждаются

Дачник, который хозяйничает в своем огороде. Фото: Freepik

Многие огородники считают, что рыхление почвы — это не столь важно, но, на самом деле, этот процесс способен улучшить урожайность. Мы объясняем, для чего нужно разрыхлять огород и какие растения нуждаются в этом процессе.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Рыхление почвы — для чего это нужно

Некоторые дачники даже не вспоминают о том, что огород нужно разрыхлять, и зря. Ведь этот процесс так же важен, как полив, подпитка и борьба с вредителями. Так, рыхлить почву на огороде нужно для того, чтобы:

Улучшить состав почвы

Сэкономить влагу

Усилить питание цветов и культур

Помочь корневой системе растений дышать

Поэтому, если возникает вопрос, разрыхлять ли свой участок, ответ — однозначно да! К тому же, следует знать, какие растения нужно разрыхлять и как это правильно делать с ними.

Садовница, разрыхляющая свой огород. Фото: Alamy

Рыхление растений — кому нужно и как это делать

Помидоры

Впервые почву под томатами разрыхляют через пару недель после того, как вы посеяли рассаду на огороде. Сначала это нужно делать на глубине в шесть-восемь сантиметров, а затем каждые две-три недели углубляться на десять или 12 сантиметров.

Урожай спелых помидоров на огороде. Фото: Freepik

Перец и баклажан

Период разрыхления — такой же, как у помидоров, но дальше это делать не надо. Дело в том, что корневая система перцев располагается неглубоко, поэтому разрыхлять почву нужно только на пять-десять сантиметров глубины и только между рядами.

Перец и баклажаны на одной грядке. Фото: Decorexpro

Огурцы

Разрыхлять почву под огурцами нужно сразу после возникновения всходов, но только между рядами и на глубине в четыре-восемь сантиметров.

Выращенные огурцы на огороде. Фото: Pinterest

Картофель

Сначала разрыхлять почву под этой культурой нужно через неделю после посадки, но делать это очень осторожно и неглубоко — всего на два-три сантиметра в глубину.

Во второй раз делать это нужно тогда, когда растение вырастет на 13-15 сантиметров вверх, но в этом случае нужно еще и окучивать куст. Делать такую процедуру в третий раз нужно через десять или 12 дней.

Урожай картофеля на огороде. Фото: Pinterest

Свекла

Разрыхлять почву под этой культурой нужно раз в неделю между рядами и на глубину в три-четыре сантиметра. Что касается окучивания, то делать это не нужно.

Готовый урожай свеклы на огороде. Фото: Pinterest

Также разрыхлять почву нужно под такими растениями, как:

Капуста

Морковь

Лук

Чеснок

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