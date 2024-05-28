Як правильно полоти грядки на городі — поради та варіанти для садівників

Жінка, яка прополює свій город. Фото: Deavita

Справжні дачники знають, що одним із найважливіших моментів у догляді городу є його прополка, адже це не тільки захистить рослини, а й допоможе їм отримати всі необхідні компоненти для хорошого розвитку. Але потрібно знати, як правильно це робити, щоб було ефективно.

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Прополка дуже важлива під час догляду городу, адже це забезпечує рослинам доступ до сонячних променів, повітря і корисних та поживних речовин. Але щоб цей процес виявився ефективним, потрібно знати важливі правила і тонкощі.

Ефективна прополка городу — головні правила

Регулярність прополки

Щоб не дозволити бур’янам на городі розростатися, важливо проводити цю процедуру регулярно і своєчасно. Завдяки цьому бур’яни не будуть так активно приживатися, а тому боротися із ними на городі буде набагато легше.

Людина, яка викопує бур'яни на городі. Фото: MSN

Повне видалення бур’янів

Під час прополки городу дуже важливо викопувати бур’яни повністю, навіть кореневу систему. В іншому випадку бур’яни можуть знову з’явитися, але тоді їх важче буде видаляти, адже вони почнуть активніше рости.

Обережність при прополці

Під час процедури дуже важливо бути обережними, щоб не нашкодити рослинам на городі. Щоб не зіпсувати врожай, користуйтеся спеціальними інструментами. Це може бути садова виделка або маленька лопатка.

Чоловік, який прополює город садовою виделкою. Фото: Pinterest

Ефективна прополка городу — тонкощі процедури

Досвідчені дачники радять прополювати город після того, як пройде дощ, адже тоді земля буде м’якіша, а тому кореневу систему бур’янів буде легше витягувати. До того ж не варто виривати бур’яни занадто глибоко, адже так можна пошкодити коріння рослин поруч.

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