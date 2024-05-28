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Как пропалывать грядки на огороде, чтобы обеспечить растениям доступ к свету и воздуху

28 мая 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно полоть грядки на огороде — советы и варианты для садоводов
Женщина, пропалывающая свой огород. Фото: Deavita
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Настоящие дачники знают, что одним из важнейших моментов в уходе за огородом является его прополка, ведь это не только защитит растения, но и поможет им получить все необходимые компоненты для хорошего развития. Но нужно знать, как правильно это делать, чтобы было эффективно.

Новини.LIVE делится  самыми лучшими советами.

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Прополка очень важна при уходе за огородом, ведь это обеспечивает растениям доступ к солнечным лучам, воздуху и полезным и питательным веществам. Но, чтобы этот процесс оказался эффективным, нужно знать важные правила и тонкости.

Эффективная прополка огорода — главные правила

Регулярность прополки

Чтобы не разрешить сорнякам на огороде разрастаться, важно проводить эту процедуру регулярно и своевременно. Благодаря этому сорняки не будут так активно приживаться, поэтому бороться с ними на огороде будет гораздо легче.

Человек, выкапывающий сорняки на огороде
Человек, выкапывающий сорняки на огороде. Фото: MSN

Полное удаление сорняков

При прополке огорода очень важно выкапывать сорняки полностью, даже корневую систему. В противном случае сорняки могут снова появиться, но тогда их труднее будет удалять, ведь они начнут активнее расти.

Осторожность при прополке

Во время процедуры очень важно соблюдать осторожность, чтобы не навредить растениям на огороде. Чтобы не испортить урожай, используйте специальные инструменты. Это может быть садовая вилка или маленькая лопатка.

Мужчина, пропалывающий огород садовой вилкой
Человек, пропалывающий огород садовой вилкой. Фото: Pinterest

Эффективная прополка огорода — тонкости процедуры

Опытные дачники советуют пропалывать огород после того, как пройдет дождь, ведь тогда земля будет мягче, поэтому корневую систему сорняков будет легче вытаскивать. К тому же не стоит вырывать сорняки слишком глубоко, ведь так можно повредить корни растений рядом.

Напомним, мы писали о том, в какой период и как правильно сажать растения на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, какие неприхотливые растения можно посадить на огороде и в саду.

Также мы сообщали о том, почему опытные огородники используют молоко на даче.

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прополка

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