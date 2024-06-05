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Як пересадити рослину в саду, щоб не нашкодити їй — ефективні поради дачникам

5 червня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно пересаджувати рослини в саду — лайфхаки для дачників
Чоловік, який збирається пересадити рослини в саду. Фото: MSN
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Влітку досвідчені садівники часто пересаджують рослини в саду, але інколи це може нашкодити їм. Тому перш, ніж робити це на своїй ділянці, варто знати декілька хитрощів і лайфхаків, які допоможуть не зіпсувати квіти або інші рослини на городі.

Новини.LIVE ділиться секретами пересадки рослин.

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Підготовка до пересаджування

Приблизно за день до того, як ви збираєтеся пересадити квіти в саду, ретельно полийте їх, причому, не тільки кореневу систему, а повністю. У момент пересаджувати всі частини рослини матимуть необхідний рівень вологи.

Час пересаджування

Досвідчені господарі радять викопувати і пересаджувати рослини ввечері або коли на небі немає сонця, щоб його промені не потрапляли на квіти.

Садовод, пересаживающий цветок
Садівник, який пересаджує квітку. Фото: Pinterest

Процес поливання

Перед самим процесом рослину потрібно ретельно полити, щоб земляний ком став мокрим, а ґрунт прилип до кореневої системи. До того ж, полити потрібно і яму, яку ви вирили для пересаджувати рослини.

Коренева система рослини

Під час цього процесу важливо стежити за тим, щоб на коріння не потрапляли прямі сонячні промені, йому не було спекотно та на нього не дмухав вітер. Тому пересаджувати краще рослини окремо, щоб коріння не так довго було поза ґрунтом.

Женщина, пересаживающая растения
Жінка, яка пересаджує рослини. Фото: Pinterest

Підготовка ями

Викопану рослину разом із кореневою системою встановіть у залите до половини водою яму, але, при цьому, притримуйте рослину рівно, доки вона не осяде на коріння. Після цього утрамбуйте ґрунт навколо пересадженої рослини.

Догляд рослини

Після того, як ви пересадили рослину, її потрібно повторно ретельно полити від верхньої частини до кореневої системи. Слід на декілька днів накрити рослину тентом, щоб на неї не потрапляло сонце, і один або два рази на день ввечері та зранку поливати її. 

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини можна повторно посадити на своєму городі. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини в саду можуть погано вплинути на здоров’я домашніх улюбленців. 

Також ми повідомляли про те, для чого господарі використовують молоко на городі. 

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город

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