Повторний посів рослин — як підготувати ґрунт на городі і що можна садити знову

Повторні посіви влітку — які рослини можна садити на городі вдруге
Якщо ви хочете використовувати свій город на максимум і завжди отримувати свіжі культури, спробуйте сіяти насіння рослин по декілька разів. Але перш, ніж це робити, варто знати, як підготувати ґрунт і які рослини можна повторно садити на городі.
Новини.LIVE розповідає про особливості повторного посіву.
Підготовка ґрунту до повторного посіву
Перш, ніж знову сіяти якусь культуру на городі, перекопайте ґрунт на невеликій глибині, видаліть бур’яни і залишки інших рослин. Підживіть грядки органічними і мінеральними добривами, які підходять під ту чи іншу культуру, але збільшіть дозу приблизно в півтора рази.
Що стосується насіння, то перед посівом замочіть його і посадіть на один або півтора сантиметри глибше, ніж ви це робите зазвичай. Річ у тому, що в літній сезон ґрунт не отримує стільки вологи, як навесні. Через це земля починає швидше висихати, що погано впливає на ріст рослин.
Зелень, яка підходить для повторного посіву
Досвідчені городники в літню пору року сіють спочатку рослини, які мають короткий вегетаційний період. Йдеться про рослини, які зможуть дати урожай до настання холодних періодів. Зазвичай, це такі зелені рослини, як:
- Салат
- Ріпчаста цибуля
- Кріп
- Шпинат
- Рукола
- Кинза
- Петрушка
Овочі, які підходять для повторного посіву
Серед овочів є також багато тих, які можна сміливо сіяти вдруге. Йдеться про такі овочі, як:
- Огірки
- Редис
- Ріпа
- Редька
- Дайкон
- Горох
- Морква
- Кабачки
- Буряк
- Капуста
Але в цьому випадку потрібно стежити за тим, щоб ці овочі здатні були витримувати спеку і засуху, а також мали міцну імунну систему.
Нагадаємо, ми писали про те, як привернути увагу метеликів для запилення рослин на городі та в саду.
Раніше ми розповідали про те, які рослини на ділянці можуть зруйнувати будинок.
Також ми повідомляли про те, які рослини категорично не можна вирощувати біля винограду.
Читайте Новини.LIVE!