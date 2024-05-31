Повторний посів рослин — як підготувати ґрунт на городі і що можна садити знову

Літні господарі, які займаються господарством. Фото: Freepik

Якщо ви хочете використовувати свій город на максимум і завжди отримувати свіжі культури, спробуйте сіяти насіння рослин по декілька разів. Але перш, ніж це робити, варто знати, як підготувати ґрунт і які рослини можна повторно садити на городі.

Новини.LIVE розповідає про особливості повторного посіву.

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Підготовка ґрунту до повторного посіву

Перш, ніж знову сіяти якусь культуру на городі, перекопайте ґрунт на невеликій глибині, видаліть бур’яни і залишки інших рослин. Підживіть грядки органічними і мінеральними добривами, які підходять під ту чи іншу культуру, але збільшіть дозу приблизно в півтора рази.

Що стосується насіння, то перед посівом замочіть його і посадіть на один або півтора сантиметри глибше, ніж ви це робите зазвичай. Річ у тому, що в літній сезон ґрунт не отримує стільки вологи, як навесні. Через це земля починає швидше висихати, що погано впливає на ріст рослин.

Садівник, який висаджує рослини в саду. Фото: Pinterest

Зелень, яка підходить для повторного посіву

Досвідчені городники в літню пору року сіють спочатку рослини, які мають короткий вегетаційний період. Йдеться про рослини, які зможуть дати урожай до настання холодних періодів. Зазвичай, це такі зелені рослини, як:

Салат

Ріпчаста цибуля

Кріп

Шпинат

Рукола

Кинза

Петрушка

Кріп, цибуля, салат та інша зелень. Фото: Pexels

Овочі, які підходять для повторного посіву

Серед овочів є також багато тих, які можна сміливо сіяти вдруге. Йдеться про такі овочі, як:

Огірки

Редис

Ріпа

Редька

Дайкон

Горох

Морква

Кабачки

Буряк

Капуста

Але в цьому випадку потрібно стежити за тим, щоб ці овочі здатні були витримувати спеку і засуху, а також мали міцну імунну систему.

Морква, редиска і цибуля на городі. Фото: Pinterest

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