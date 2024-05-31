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Повторні посіви влітку — які рослини можна садити на городі вдруге

31 травня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Повторний посів рослин — як підготувати ґрунт на городі і що можна садити знову
Літні господарі, які займаються господарством. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо ви хочете використовувати свій город на максимум і завжди отримувати свіжі культури, спробуйте сіяти насіння рослин по декілька разів. Але перш, ніж це робити, варто знати, як підготувати ґрунт і які рослини можна повторно садити на городі.

Новини.LIVE розповідає про особливості повторного посіву.

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Підготовка ґрунту до повторного посіву

Перш, ніж знову сіяти якусь культуру на городі, перекопайте ґрунт на невеликій глибині, видаліть бур’яни і залишки інших рослин. Підживіть грядки органічними і мінеральними добривами, які підходять під ту чи іншу культуру, але збільшіть дозу приблизно в півтора рази.

Що стосується насіння, то перед посівом замочіть його і посадіть на один або півтора сантиметри глибше, ніж ви це робите зазвичай. Річ у тому, що в літній сезон ґрунт не отримує стільки вологи, як навесні. Через це земля починає швидше висихати, що погано впливає на ріст рослин.

Садовод, который высаживает растения в саду
Садівник, який висаджує рослини в саду. Фото: Pinterest

Зелень, яка підходить для повторного посіву

Досвідчені городники в літню пору року сіють спочатку рослини, які мають короткий вегетаційний період. Йдеться про рослини, які зможуть дати урожай до настання холодних періодів. Зазвичай, це такі зелені рослини, як:

  • Салат
  • Ріпчаста цибуля
  • Кріп
  • Шпинат
  • Рукола
  • Кинза
  • Петрушка
Укроп, лук, салат и другая зелень
Кріп, цибуля, салат та інша зелень. Фото: Pexels

Овочі, які підходять для повторного посіву

Серед овочів є також багато тих, які можна сміливо сіяти вдруге. Йдеться про такі овочі, як:

  • Огірки
  • Редис
  • Ріпа
  • Редька
  • Дайкон
  • Горох
  • Морква
  • Кабачки
  • Буряк
  • Капуста

Але в цьому випадку потрібно стежити за тим, щоб ці овочі здатні були витримувати спеку і засуху, а також мали міцну імунну систему. 

Морковь, редис и лук на огороде
Морква, редиска і цибуля на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як привернути увагу метеликів для запилення рослин на городі та в саду. 

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Також ми повідомляли про те, які рослини категорично не можна вирощувати біля винограду.

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