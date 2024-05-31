Повторный посев растений — как подготовить почву на огороде и что можно сажать снова

Повторные посевы летом — какие растения можно сажать во второй раз
Если вы хотите использовать свой огород на максимум и всегда получать свежие культуры, попробуйте сеять семена растений по несколько раз. Но прежде, чем это делать, следует знать, как подготовить почву и какие растения можно повторно сажать на огороде.
Новини.LIVE рассказывает об особенностях повторного посева.
Подготовка почвы к повторному посеву
Прежде, чем снова сеять какую-нибудь культуру на огороде, перекопайте почву на небольшой глубине, удалите сорняки и остатки других растений. Подпитайте грядки органическими и минеральными удобрениями, подходящими под ту или иную культуру, но увеличьте дозу примерно в полтора раза.
Что касается семян, то перед посевом замочите их и посадите на один или полтора сантиметра глубже, чем вы это делаете обычно. Дело в том, что в летний сезон почва не получает столько влаги, как весной. Поэтому земля начинает быстрее высыхать, что плохо влияет на рост растений.
Зелень, подходящая для повторного посева
Опытные огородники в летнее время года сеют сначала растения, имеющие короткий вегетационный период. Речь идет о растениях, которые смогут дать урожай до наступления холодных периодов. Обычно это такие зеленые растения, как:
- Салат
- Репчатый лук
- Укроп
- Шпинат
- Руккола
- Кинза
- Петрушка
Овощи, подходящие для повторного посева
Среди овощей есть также много тех, которые можно смело сеять во второй раз. Речь идет о таких овощах, как:
- Огурцы
- Редис
- Репа
- Редька
- Дайкон
- Горох
- Морковь
- Кабачки
- Свекла
- Капуста
Но в этом случае нужно следить за тем, чтобы эти овощи способны были выдерживать жару и засуху, а также обладали крепкой иммунной системой.
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