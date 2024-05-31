Повторный посев растений — как подготовить почву на огороде и что можно сажать снова

Пожилые хозяева, которые занимаются хозяйством. Фото: Freepik

Если вы хотите использовать свой огород на максимум и всегда получать свежие культуры, попробуйте сеять семена растений по несколько раз. Но прежде, чем это делать, следует знать, как подготовить почву и какие растения можно повторно сажать на огороде.

Новини.LIVE рассказывает об особенностях повторного посева.

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Подготовка почвы к повторному посеву

Прежде, чем снова сеять какую-нибудь культуру на огороде, перекопайте почву на небольшой глубине, удалите сорняки и остатки других растений. Подпитайте грядки органическими и минеральными удобрениями, подходящими под ту или иную культуру, но увеличьте дозу примерно в полтора раза.

Что касается семян, то перед посевом замочите их и посадите на один или полтора сантиметра глубже, чем вы это делаете обычно. Дело в том, что в летний сезон почва не получает столько влаги, как весной. Поэтому земля начинает быстрее высыхать, что плохо влияет на рост растений.

Садовод, который высаживает растения в саду. Фото: Pinterest

Зелень, подходящая для повторного посева

Опытные огородники в летнее время года сеют сначала растения, имеющие короткий вегетационный период. Речь идет о растениях, которые смогут дать урожай до наступления холодных периодов. Обычно это такие зеленые растения, как:

Салат

Репчатый лук

Укроп

Шпинат

Руккола

Кинза

Петрушка

Укроп, лук, салат и другая зелень. Фото: Pexels

Овощи, подходящие для повторного посева

Среди овощей есть также много тех, которые можно смело сеять во второй раз. Речь идет о таких овощах, как:

Огурцы

Редис

Репа

Редька

Дайкон

Горох

Морковь

Кабачки

Свекла

Капуста

Но в этом случае нужно следить за тем, чтобы эти овощи способны были выдерживать жару и засуху, а также обладали крепкой иммунной системой.

Морковь, редис и лук на огороде. Фото: Pinterest

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