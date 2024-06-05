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Как пересадить растение в саду, чтобы не навредить ему — эффективные советы дачникам

5 июня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно пересаживать растения в саду — лайфхаки для дачников
Мужчина, который собирается пересадить растения в саду. Фото: MSN
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Летом опытные садоводы часто пересаживают растения в саду, но иногда это может навредить им. Поэтому прежде, чем делать это на своем участке, стоит знать несколько уловок и лайфхаков, которые помогут не испортить цветы или другие растения на огороде.

Новини.LIVE делится секретами пересадки растений.

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Подготовка к пересадке

Приблизительно за день до того, как вы собираетесь пересадить цветы в саду, тщательно полейте их, причем, не только корневую систему, а полностью. В момент пересаживания всех частей растения будет иметь необходимый уровень влаги.

Время пересадки

Опытные хозяева советуют выкапывать и пересаживать растения вечером или когда на небе нет солнца, чтобы его лучи не попадали на цветы.

Садовод, пересаживающий цветок
Садовод, пересаживающий цветок. Фото: Pinterest

Процесс полива

Перед самым процессом растение нужно тщательно полить, чтобы земляной ком стал мокрым, а почва прилипла к корневой системе. К тому же, полить нужно и яму, которую вы вырыли для пересаживания растений.

Корневая система растения

Во время этого процесса важно следить за тем, чтобы на корни не попадали прямые солнечные лучи, им не было жарко, и на них не дул ветер. Поэтому пересаживать лучше растения отдельно, чтобы корни не так долго были вне почвы.

Женщина, пересаживающая растения
Женщина, пересаживающая растения. Фото: Pinterest

Подготовка ямы

Выкопанное растение вместе с корневой системой установите в залитую до половины водой яму, но, при этом, придерживайте растение ровно, пока оно не осядет на корни. После этого утрамбуйте почву вокруг пересаженного растения.

Уход за растением

После того, как вы пересадили растение, его нужно повторно тщательно полить от верхней части до корневой системы. Следует на несколько дней накрыть растение тентом, чтобы на него не попадало солнце, и один или два раза в день вечером и утром его поливать.

Напомним, мы писали о том, какие растения можно посадить на своем огороде.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения в саду могут плохо повлиять на здоровье домашних питомцев.

Также мы сообщали о том, для чего хозяева используют молоко на огороде.

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