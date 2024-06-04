Для чого закопувати старе відро на городі — неймовірна користь для рослин

Старе відро біля квітки в саду. Фото: Pixabay

Досвідчені городники закопують старе відро посеред ділянки, але мало хто знає, навіщо вони це роблять. Якщо вам цікаво, ми пояснюємо, для чого дачники з досвідом проводять цю процедуру і як правильно закопувати відро на городі.

Новини.LIVE розповідає детально про цю процедуру.

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Навіщо досвідчені городники закопують старе відро

Мало хто знає, але насправді ця процедура необхідна для того, щоб покращити врожайність на городі. У відрі зазвичай роблять багато отворів, щоб вода проходила безпосередньо в ґрунт. Туди досвідчені дачники додають компост і разом із ним це відро закопують в яму посеред грядки.

Що стосується рослин, то їх експерти висаджують навколо заритої старої ємності, щоб покращити врожайність.

Старе відро на траві. Фото: Pinterest

Якщо поливати рослини і культури на городі через це відро, то вода проходитиме безпосередньо в їхню кореневу систему. Компост всередині відра виступатиме як джерело корисних компонентів, які необхідні рослинам для повноцінного розвитку.

При цьому, корисні речовини будуть розподілятися рівномірно, що дуже важливо для росту рослин.

Як правильно зарити старе відро на городі

Перш, ніж заривати старе відро на своїй ділянці, зробіть багато дірок діаметром чотири-п’ять міліметрів за допомогою шуруповерта або дрилі. Якщо ви збираєтеся закопати пластикове відро, можете зробити отвори паяльником або попередньо нагрітим цвяхом.

У відро покладіть компостну масу, вирийте лунку посеред грядок і встановіть його туди. Вже незабаром ви побачите на своєму городі неймовірний врожай, якому заздритимуть сусіди.

Старе іржаве відро на дерев'яному столі. Фото: Medium

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