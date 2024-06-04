Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Навіщо заривати старе відро на городі — факти, які вас шокують arrow

Навіщо заривати старе відро на городі — факти, які вас шокують

4 червня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Для чого закопувати старе відро на городі — неймовірна користь для рослин
Старе відро біля квітки в саду. Фото: Pixabay
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Досвідчені городники закопують старе відро посеред ділянки, але мало хто знає, навіщо вони це роблять. Якщо вам цікаво, ми пояснюємо, для чого дачники з досвідом проводять цю процедуру і як правильно закопувати відро на городі.

Новини.LIVE розповідає детально про цю процедуру.

Читайте також:

Навіщо досвідчені городники закопують старе відро

Мало хто знає, але насправді ця процедура необхідна для того, щоб покращити врожайність на городі. У відрі зазвичай роблять багато отворів, щоб вода проходила безпосередньо в ґрунт. Туди досвідчені дачники додають компост і разом із ним це відро закопують в яму посеред грядки.

Що стосується рослин, то їх експерти висаджують навколо заритої старої ємності, щоб покращити врожайність. 

Старое ведро на траве
Старе відро на траві. Фото: Pinterest

Якщо поливати рослини і культури на городі через це відро, то вода проходитиме безпосередньо в їхню кореневу систему. Компост всередині відра виступатиме як джерело корисних компонентів, які необхідні рослинам для повноцінного розвитку. 

При цьому, корисні речовини будуть розподілятися рівномірно, що дуже важливо для росту рослин. 

Як правильно зарити старе відро на городі

Перш, ніж заривати старе відро на своїй ділянці, зробіть багато дірок діаметром чотири-п’ять міліметрів за допомогою шуруповерта або дрилі. Якщо ви збираєтеся закопати пластикове відро, можете зробити отвори паяльником або попередньо нагрітим цвяхом.

У відро покладіть компостну масу, вирийте лунку посеред грядок і встановіть його туди. Вже незабаром ви побачите на своєму городі неймовірний врожай, якому заздритимуть сусіди.

Старое ржавое ведро на деревянном столе
Старе іржаве відро на дерев'яному столі. Фото: Medium

Нагадаємо, ми писали про те, навіщо досвідчені дачники використовують шкаралупу волоського горіха на городі та вдома. 

Раніше ми розповідали про те, як можна покращити врожайність капусти за допомогою звичайної кропиви. 

Також ми повідомляли про те, як правильно прополювати грядки на своєму городі.

старе відро
рослини
користь
город

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня