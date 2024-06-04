Календула на городі — користь та чому треба посадити

Жінка, яка збирає квіти календули в саду. Фото: Pinterest

Календула — це унікальна рослина, адже вона є корисною як для здоров’я людей, так і для саду та городу. Якщо ви досі не знаєте, чи хочете ви посадити цю культуру на своїй ділянці, вам варто звернути увагу на головні переваги вирощування календули.

Новини.LIVE розповідає про переваги посадки календули.

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Ця рослина має різні властивості, тому вона користується особливою повагою серед городників і садівників. Календула здатна боротися з різними шкідниками, які знищують урожай. Тому на питання, чи потрібно садити її на своїй ділянці, відповідь — так.

Кущ календули в саду. Фото: Pinterest

Причини посадити календулу на городі

Досвідчені городники стверджують, що ця популярна рослина поліпшує структуру ґрунту, запобігає появі бур’янів на ділянці та є ефективним засобом боротьби з різними шкідниками.

Також календула може вказувати на погоду, тобто, наприклад, якщо до восьмої години ранку ви побачили, що календула не відкрила пелюстки, то варто чекати на грозу або дощ.

Яскрава календула в саду. Фото: Pinterest

Причини вирощувати календулу біля овочів

По-перше, коріння календули виділяє спеціальні речовини, які здатні знезаразити ґрунт і поліпшити його структуру. По-друге, у період росту коріння ця культура дає рослинам поруч ефіри, фітонциди та інші корисні компоненти.

Садівниця, яка тримає розсаду календули. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, календула є ефективним засобом боротьби із попелицею, адже її аромат приваблює сонечок, а вони вважаються головними ворогами попелиці. Стебла і листя календули є ефективним компостом, яким підживлюють рослини в саду та на городі.

Через те, що колорадські жуки люблять аромат календули, вони перестають звертати увагу на картоплю. Ще календула може допомогти цибулі та капусті, адже вона допомагає відлякувати таких шкідників від культур, як:

Цибулева муха

Нематод

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