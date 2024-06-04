Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Чому варто посадити календулу на городі — причини, які переконають вас arrow

Чому варто посадити календулу на городі — причини, які переконають вас

4 червня 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Календула на городі — користь та чому треба посадити
Жінка, яка збирає квіти календули в саду. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Календула — це унікальна рослина, адже вона є корисною як для здоров’я людей, так і для саду та городу. Якщо ви досі не знаєте, чи хочете ви посадити цю культуру на своїй ділянці, вам варто звернути увагу на головні переваги вирощування календули.

Новини.LIVE розповідає про переваги посадки календули.

Читайте також:

Ця рослина має різні властивості, тому вона користується особливою повагою серед городників і садівників. Календула здатна боротися з різними шкідниками, які знищують урожай. Тому на питання, чи потрібно садити її на своїй ділянці, відповідь — так.

Куст календулы в саду
Кущ календули в саду. Фото: Pinterest

Причини посадити календулу на городі

Досвідчені городники стверджують, що ця популярна рослина поліпшує структуру ґрунту, запобігає появі бур’янів на ділянці та є ефективним засобом боротьби з різними шкідниками. 

Також календула може вказувати на погоду, тобто, наприклад, якщо до восьмої години ранку ви побачили, що календула не відкрила пелюстки, то варто чекати на грозу або дощ.

Яркая календула в саду
Яскрава календула в саду. Фото: Pinterest

Причини вирощувати календулу біля овочів

По-перше, коріння календули виділяє спеціальні речовини, які здатні знезаразити ґрунт і поліпшити його структуру. По-друге, у період росту коріння ця культура дає рослинам поруч ефіри, фітонциди та інші корисні компоненти.

Садовница, держащая рассаду календулы
Садівниця, яка тримає розсаду календули. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, календула є ефективним засобом боротьби із попелицею, адже її аромат приваблює сонечок, а вони вважаються головними ворогами попелиці. Стебла і листя календули є ефективним компостом, яким підживлюють рослини в саду та на городі.

Через те, що колорадські жуки люблять аромат календули, вони перестають звертати увагу на картоплю. Ще календула може допомогти цибулі та капусті, адже вона допомагає відлякувати таких шкідників від культур, як:

  • Цибулева муха
  • Нематод

Нагадаємо, ми писали про те, навіщо досвідчені городники використовують шкаралупу волоських горіхів на ділянці. 

Раніше ми розповідали про те, навіщо потрібно прищеплювати огірки на городі. 

Також ми повідомляли про те, чим краще підживити капусту на городі для великого урожаю. 

календула
користь
сад
город

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня