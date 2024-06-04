Календула на огороде — польза и почему нужно посадить

Женщина, собирающая цветы календулы в саду. Фото: Pinterest

Календула — это уникальное растение, ведь оно полезно как для здоровья людей, так и для сада и огорода. Если вы до сих пор не знаете, хотите ли вы посадить эту культуру на своем участке, вам следует обратить внимание на главные преимущества выращивания календулы.

Новини.LIVE рассказывает о преимуществах посадки календулы.

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Это растение обладает разными свойствами, поэтому оно пользуется особым уважением среди огородников и садоводов. Календула способна бороться с разными вредителями, уничтожающими урожай. Поэтому на вопрос, нужно ли сажать ее на своем участке, ответ — да.

Куст календулы в саду. Фото: Pinterest

Причины посадить календулу на огороде

Опытные огородники утверждают, что это популярное растение улучшает структуру почвы, предотвращает появление сорняков на участке и является эффективным средством борьбы с разными вредителями.

Также календула может указывать на погоду, то есть, например, если к восьми часам утра вы увидели, что календула не открыла лепестки, то следует ожидать грозу или дождь.

Яркая календула в саду. Фото: Pinterest

Причины выращивать календулу возле овощей

Во-первых, корни календулы выделяют специальные вещества, способные обеззаразить почву и улучшить ее структуру. Во-вторых, в период роста корней эта культура дает растениям рядом эфиры, фитонциды и другие полезные компоненты.

Садовница, держащая рассаду календулы. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, календула является эффективным средством борьбы с тлей, ведь ее аромат привлекает божьих коровок, а они считаются главными врагами тли. Стебли и листья календулы являются эффективным компостом, которым подпитывают растения в саду и огороде.

Из-за того, что колорадские жуки любят аромат календулы, они перестают обращать внимание на картофель. Еще календула полезна для лука и капусты, ведь она помогает отпугивать таких вредителей от культур, как:

Луковая муха

Нематод

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