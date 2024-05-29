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Навіщо огіркам щеплення і як це правильно робити — поради дачникам

29 травня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно прищеплювати огірки — навіщо це робити
Дачник, який збирає врожай огірків у кошик. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо ви не знаєте, як правильно прищеплювати огірки, то у вас не буде ніякого великого врожаю цього овоча. Тому ми розповідаємо, навіщо проводити цю процедуру і як правильно формувати кущ цієї культури за допомогою щеплення.

Новини.LIVE ділиться порадами, які допоможуть мати великий врожай огірків.

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Навіщо прищеплювати огірки

Деякі дачники вважають, що процес прищеплювання огірків — це просто зайва трата часу, та інколи це дійсно так, оскільки все залежить від особливостей культури. Та у більшості випадках цей процес необхідний. Огірки прищеплюють, здебільшого для того, щоб:

  • прибрати гіркий присмак;
  • активувати ріст жіночих квіток;
  • збільшити плодоношення.

Якщо ви не знатимете, як зробити так, щоб огірки не росли активно у висоту, їхній розвиток вийде з-під контролю. Ба більше, на рослині можуть вирости чоловічі квіти, які ще називають пустоцвітами.

Собранный урожай огурцов в корзине
Зібраний урожай огірків у кошику. Фото: Pinterest

Як правильно прищеплювати огірки у відкритому ґрунті

Щоб правильно прищепити огірки і, тим самим, не погіршити врожай, потрібно знати певні правила. 

По-перше, створіть опору у вигляді шпалерів, щоб вона підтримувала рослину, і приберіть знизу бічні відростки, вусики і суцвіття. А по-друге, видаліть верхню частину рослини вище шостого листа і залишіть не більше трьох паростків на культурі.

Обов’язково стежте за тим, щоб кожен пагін огірків мав по чотири зав’язі і не прищеплюйте стебла, які є короткими.

Человек, держащий выращенный огурец на огороде
Людина, яка тримає вирощений огірок на городі. Фото: Freepik

Що важливо пам’ятати при прищепленні огірків

При цьому процесі варто пам’ятати, що в жодному разі не можна видаляти здорове листя. Прибрати потрібно лише те листя, яке постраждало від якихось хвороб або шкідників.

Нагадаємо, ми писали про те, як за допомогою кропиви можна збільшити врожай капусти на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як правильно прополювати город, щоб рослини отримали доступ до світла і води. 

Також ми повідомляли про те, навіщо робити щеплення деревам і як їх правильно доглядати після процедури. 

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