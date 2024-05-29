Як правильно прищеплювати огірки — навіщо це робити

Дачник, який збирає врожай огірків у кошик. Фото: Freepik

Якщо ви не знаєте, як правильно прищеплювати огірки, то у вас не буде ніякого великого врожаю цього овоча. Тому ми розповідаємо, навіщо проводити цю процедуру і як правильно формувати кущ цієї культури за допомогою щеплення.

Новини.LIVE ділиться порадами, які допоможуть мати великий врожай огірків.

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Навіщо прищеплювати огірки

Деякі дачники вважають, що процес прищеплювання огірків — це просто зайва трата часу, та інколи це дійсно так, оскільки все залежить від особливостей культури. Та у більшості випадках цей процес необхідний. Огірки прищеплюють, здебільшого для того, щоб:

прибрати гіркий присмак;

активувати ріст жіночих квіток;

збільшити плодоношення.

Якщо ви не знатимете, як зробити так, щоб огірки не росли активно у висоту, їхній розвиток вийде з-під контролю. Ба більше, на рослині можуть вирости чоловічі квіти, які ще називають пустоцвітами.

Зібраний урожай огірків у кошику. Фото: Pinterest

Як правильно прищеплювати огірки у відкритому ґрунті

Щоб правильно прищепити огірки і, тим самим, не погіршити врожай, потрібно знати певні правила.

По-перше, створіть опору у вигляді шпалерів, щоб вона підтримувала рослину, і приберіть знизу бічні відростки, вусики і суцвіття. А по-друге, видаліть верхню частину рослини вище шостого листа і залишіть не більше трьох паростків на культурі.

Обов’язково стежте за тим, щоб кожен пагін огірків мав по чотири зав’язі і не прищеплюйте стебла, які є короткими.

Людина, яка тримає вирощений огірок на городі. Фото: Freepik

Що важливо пам’ятати при прищепленні огірків

При цьому процесі варто пам’ятати, що в жодному разі не можна видаляти здорове листя. Прибрати потрібно лише те листя, яке постраждало від якихось хвороб або шкідників.

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